۸ پایگاه بهداشتی در قرچک افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مسعود مرسل پور در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به پروژه های پیش بینی شده برای دهه مبارک فجر اظهار داشت:در دهه مبارک فجر باید دستاوردهای نظام اسلامی برای مردم بازگو شود.

فرماندار قرچک افزود: پروژه هایی برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر شهرستان قرچک پیش بینی شده که در ایام الله دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این پروژه ها در بخش های کشاورزی، بهداشت و درمان و روستایی است که با حضور مسئولان استانی افتتاح خواهد شد.

فرماندار قرچک یادآور شد: همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح دو مدرسه، هشت پایگاه بهداشتی و زهکشی و احداث کانال روستای محمدآباد افتتاح خواهد شد که می تواند بخشی از مشکلات حوزه های مختلف را برطرف کند.

وی بیان داشت: افتتاح هشت پایگاه بهداشتی و درمانی به منظور اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارتقای وضعیت بهداشتی و درمانی در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: مدرسه ۲۲ کلاسه شهرک فرهنگیان با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال و مدرسه ۱۲ کلاسه شهید داودآبادی با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.