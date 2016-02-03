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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

فرماندار قرچک خبر داد:

۸ پایگاه بهداشتی در قرچک افتتاح می شود

۸ پایگاه بهداشتی در قرچک افتتاح می شود

قرچک-فرماندار قرچک گفت: همزمان با دهه مبارک فجر، هشت پایگاه بهداشتی در شهرستان قرچک به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مسعود مرسل پور در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به پروژه های پیش بینی شده برای دهه مبارک فجر اظهار داشت:در دهه مبارک فجر باید دستاوردهای نظام اسلامی برای مردم بازگو شود.

فرماندار قرچک افزود: پروژه هایی برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر شهرستان قرچک پیش بینی شده که در ایام الله دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این پروژه ها در بخش های کشاورزی، بهداشت و درمان و روستایی است که با حضور مسئولان استانی افتتاح خواهد شد.

فرماندار قرچک یادآور شد: همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح دو مدرسه، هشت پایگاه بهداشتی و زهکشی و احداث کانال روستای محمدآباد افتتاح خواهد شد که می تواند بخشی از مشکلات حوزه های مختلف را برطرف کند.

وی بیان داشت: افتتاح هشت پایگاه بهداشتی و درمانی به منظور اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارتقای وضعیت بهداشتی و درمانی در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: مدرسه ۲۲ کلاسه شهرک فرهنگیان با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال و مدرسه ۱۲ کلاسه شهید داودآبادی با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3041009

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