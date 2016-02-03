۱۴ جوان هندی برای سلفی گرفتن جان خود را از دست دادند!

آی تی رسان نوشت: روان شناسان در حال تلاش برای کشف دلایل این پدیده هستند و این امر را اینگونه شرح میدهند که زندگی امروزی در دنیای مجازی بهاندازه زندگی در دنیای فیزیکی مهم شده است و برای برخی از افراد، شرایط به نحوی خواهد بود که نمیتوانند بین این دو دنیا تفاوتی قائل شوند. حال در برخی از موارد این پدیده، بسیار خطرناک میشود و بسیاری از افراد برای گرفتن یک سلفی یا ثبت یک فیلم کوچک از یک رخداد، حاضر هستند تا جان خود را به خطر بیندازند، درحالیکه نتیجه این امر، شهرتی به مدت تنها ۱۵ دقیقه خواهد بود.
آغازگر این فرایند را میتوان جوانان روسی دانست که از برجهای تلویزیونی و مخابراتی و یا ساختمانهای بسیار بلند و خطرناک بالا میرفتند تا تصاویری از حرکت خطرساز خود برداشت کنند که بیشتر شبیه به حرکات بدلکاران شبیه بود. اعمال این جوانان روس، با هدف نشان دادن شجاعتشان انجام میشد (که البته اگر از پدر و مادرها در سراسر جهان سوال کنید، بیشتر آن را حماقت میدانند) ولی دولت روسیه در این زمینه وارد عمل شده و هشدارهایی جدی را به مردم داده است؛ بااینحال این فرایند بهسرعت همهگیر شده است و بهتدریج، افراد به دنبال حرکات خطرسازتر و گرفتن سلفی در هنگام انجام آن میروند.
در حال حاضر شرایط به حدی وخیم است که تعداد کشتههای بهجامانده از سلفی گرفتن در یک سال بیشتر از تعداد کشتههای حمله کوسه به انسان شده است. آخرین نسخه از این دست رخدادها نیز به کشور هندوستان باز میگردد و در طی یک حادثه ناگوار، تعداد ۱۴ جوان دانشجو در دانشگاه پونا، بهواسطه گرفتن سلفی، جان خود را از دست دادند.
این جوانان درحالیکه اوضاع جوی برای ورود به دریا نامساعد بوده است، برای گرفتن سلفی وارد آب شده و یک پیکنیک گروهی دانشجویی را به یک تراژدی تبدیل کردهاند.
حدود ۲۰ دانشجو در حال گرفتن سلفی در ساحل مورود بودند و به هشدارهای اعلام شده در زمینه امواج سنگین توجهی نکرده و به کار خود ادامه میدادند. در این میان یک موج بسیار بزرگ، این افراد را به سمت دریا کشید و تلاشهای افراد حاضر در صحنه نیز تنها به نجات ۶ نفر منتهی شد و ۱۴ نفر باقی مانده، همگی جان خود را از دست دادند.
یکی از این دانشجویان دراینباره میگوید:
ما ساعت ۱۱ ظهر به مورود رسیدیم و بسیاری از دوستان ما علاقه داشتند تا به دریا وارد شده و شنا کنند و به همین دلیل نیز نزدیک به ساعت ۲ به ساحل رفتیم. درحالیکه برنامه ما تنها بازی کردن در ساحل بود، تعدادی از دوستانمان به داخل آب رفته و شروع به گرفتن سلفی کردند تا اینکه در ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه کسانی که گرسنه بودند به سراغ خوردن غذا رفتند ولی تعدادی از دوستان ما در آب باقی ماندند که ناگهان یک موج بسیار بزرگ آنها را با خود به درون دریا کشید. کسانی که در صحنه حضور داشتند، به دریا زده و برای نجات آنها تلاش کردند و افرادی که نجات پیدا کرده بودند نیز به علت نبودن ماشین مناسب برای انتقال، با کمک گاری و اسب، به بیمارستان فرستاده شدند.
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