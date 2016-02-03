به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح پروژههای عمرانی استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه زیرساختها در استان بوشهر را بهصورت ویژه در دستور کار داریم و در این راستا طرحهای مهمی تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به افتتاح ۵۲۲ پروژه عمرانی در سال جاری، اضافه کرد: امسال در دهه فجر میزان افتتاح پروژههای دهه فجر نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر افزایش داشته است که این پروژهها در اختیار مردم قرار گرفته است.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه یکی از پروژههای مهم در استان بوشهر، گازرسانی به روستاها و شهرها است، افزود: بخش عمده شهرهای استان بوشهر گازرسانی شده است و طرحهای مهمی نیز در دست اجرا است.
وی با اشاره به اینکه ضریب گازرسانی به شهرهای استان بوشهر امسال به ۹۵ درصد خواهد رسید، خاطرنشان کرد: ۷۵ درصد روستاهای استان بوشهر نیز تا پایان امسال گازرسانی خواهند شد.
سالاری با اشاره به سرعت بالای اجرای طرحهای گازرسانی در استان بوشهر، بیان کرد: هم اکنون طبق برنامه کارها انجام میشود و وعدهای که به مردم دادیم عملیاتی میشود.
وی یادآور شد: کار کردن در کوچهها و خیابانها هماهنگی زیادی میخواهد که با هماهنگی معاون عمرانی استاندار با شهرداران و دهیاران و تعامل خوبی که بین این مجموعه وجود داشت طبق برنامه گازرسانی انجام خواهد گرفت.
استاندار بوشهر یادآور شد: در حال حاضر از برنامه عقب نیستم و حتی می توان گفت جلوتر نیز هستیم.
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