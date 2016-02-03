سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز اجرای برجام و ضرورت نظارت بر رصد پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود، گفت: برای نظارت بر اجرای برجام به عنوان یکی از مهمترین اسناد سیاسی کشور، دو مکانیزم نظارتی در داخل پیش‌بینی شده است.

وی افزود: نخستین مکانیزم توسط هیئت نظارت بر برجام انجام می شود که پیرو ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: البته ما از نوع و سازوکار نظارت این هیئت و جلساتی که برگزار می کند، مطلع نیستیم و تاکنون نیز اطلاعی به کمیسیون امنیت ملی داده نشده است. اعضای این هیئت تاکنون نه به صحن مجلس و نه به کمیسیون امنیت ملی هیچ گزارشی نداده اند و ما از ترکیب اعضاء نیز بی‌اطلاعیم.

نقوی حسینی ادامه داد: دومین مکانیزم نظارتی برجام نیز، نظارت مجلس است که مطابق قانون، قانون مصوب مجلس، وزارت امور خارجه موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای برجام را به این کمیسیون ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، کل اعضای کمیسیون بر اجرای برجام نظارت و از روند اجرای آن بازدید می کنند، اما مشخصاً هیئت رئیسه مسئولیت هماهنگی این بازدیدها را بر عهده دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به بازدید اعضای این کمیسیون از تاسیسات فردو، نطنز و راکتور آب سنگین اراک (پیش از خروج قلب راکتور) اشاره کرد و گفت: نظارت های کمیسیون همچنان ادامه خواهد داشت.

گزارش روند اجرای برجام اواخر اسفندماه باید به مجلس ارائه شود

نقوی حسینی با یادآوری اینکه ملاک محاسبه زمان ۶ ماه برای ارائه گزارش اجرای برجام به مجلس لحظه تصویب آن در مجلس بوده است، تصریح کرد: بر این اساس، اواخر اسفندماه باید گزارش روند اجرا به کمیسیون امنیت ملی داده شود.

وی با اشاره به ارزیابی غیر رسمی خود از روند اجرای برجام، گفت: یکی از اشکالات برجام این بوده است که ما ۱۱ تعهد خود را انجام داده ایم، سپس نوبت به اجرای تعهدات طرف مقابل رسیده است؛ این در حالی است که تعهدات ما همگی عملیاتی و عینی است اما معلوم نیست آنچه درباره ایفای تعهدات طرف مقابل گفته می شود، چقدر عینیت دارد که در این رابطه باید گزارش مشروح و مفصلی به مجلس داده شود.

پیش بینی می‌کردیم که به سراغ فعالیتهای موشکی ما بیایند؛ ابراز نگرانی عراقچی، دیر است

نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به تصویب آئین نامه جدید نظارت بر برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: یکی از ضعف های برجام این است که اجازه می دهد در رابطه با فعالیت های غیر هسته ای از جمله موشکی ایران نیز ورود پیدا کند.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: اخیراً آقای عراقچی نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرد، اما حرف ما این است که این نگرانی الان قدری دیر است! ما پیش از این گفته بودیم که آنها به سراغ حوزه موشکی ما هم می آیند.