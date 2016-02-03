شهدا معلمین درس آزادگی هستند/ لزوم آشنایی نسل جوان با اهداف شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی صبح امروز چهارشنبه در یادواره شهدای فرهنگی استان کرمانشاه که در محل مجتمع خدماتی رفاهی بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد، به تفسیر کلمه شهید در معنای لغوی و اصطلاحی پرداخت و گفت: تعریف شهید در فرهنگ ما و حتی فرهنگ های دیگر به معنای گواهی دهنده تعبیر شده است.

وی اظهار داشت: شهید کسی است که در راه خدا و برای آسایش دیگران عزیزترین داشته خود یعنی جانش را فدا کند و بنا به فرمایش و وعده پروردگار با اولین قطره خونش همه گناهانش پاک می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، گفت: خداوند در آیات قرآن می فرماید شهدا زنده اند و آنها را مرده نپندارید چرا که آنها در راه جان خود را تقدیم کرده اند.

محبی در بخش دیگر به ارزش کار معلمی پرداخت و گفت: شهدا علاوه بر شهادت معلم نیز بوده اند و به ما درس آزادگی داده اند و در واقع می توان گفت شهدا هم آگاهی بخشی کرده و هم علم و دانش را گسترش داده اند.

وی اشاره ای به اسطوره های تاریخی ایرانیان چون رستم دستان، کاوه آهنگر و آرش کمانگیر داشت و افزود: اینها به خاطر جانفشانی در راه میهنشان اسطوره های ملت ایران شدند اما رشادت های جوانان ما در دوران دفاع مقدس نمونه ای بارزتر از این جانفشانی ها بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اظهار داشت: شهدا در دفاع مقدس به میدان نبرد رفتند تا دینشان را زنده نگه داشته و کشورشان را حفظ کنند و عشقشان به امام و ولیشان را به اثبات برسانند.

وی معرفی شهدا به نسل فعلی و آتی را از اهداف برگزاری این یادواره برشمرد و گفت: هدف این است که دانش آموزان بدانند چه بر این افراد و این کشور گذشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: شهدا تنها قلب تاریخ نیستند، بلکه خود تاریخ هستند و اگر این قهرمانان نبودند تاریخ معنا نداشت.

محبی با بیان اینکه شهدا جامعه انسانی را متحول کردند، گفت: انقلاب اسلامی یک تبغیر بنیادی در نظام ظالمانه بود و یک نظام انسانی بر مبنای اسلام را جایگزین کرد.