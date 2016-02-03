به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در ۱۰ ماهه نخست امسال تصادفات فوتی در استان با کاهش ۱۷ درصدی مواجه است.
وی افزود: این مهم در سایه تعامل و همکاری تمامی دستگاههای دخیل و رسانهها بوده و بااطلاع رسانی دقیق و به هنگام رسانهها میزان تصادفات کاهش یافته است.
رئیس پلیسراه استان با تأکید به اینکه با وجود بارش مداوم برف تمامی محورهای مواصلاتی جهت تردد باز است، اضافه کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی دیگر نمکپاشی و برفروبی به صورت مداوم انجام میشود.
فتاحی متذکر شد: تنها محور نیاز به زنجیر چرخ محور اسالم است و به دلیل بارش پراکنده در این محور لازم است رانندگان با در اختیار داشتن تجهیزات لازم تردد کنند و از سفرهای غیرضروری بپرهیزند.
وی افزود: اغلب محورها در وضعیت خیس و لغزنده است و لازم است رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند و فاصله طولی و نگاه به جلو را در هنگام رانندگی موردتوجه قرار دهند.
رئیس پلیسراه استان خواستار اختصاص زمان مناسب برای سفرهای زمستانی شد و بیان داشت: عجله در سفر بهویژه در فصل زمستان خطرآفرین است و لازم است مسافران به این موضوع توجه داشته باشند.
به گفته فتاحی در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است و صرفاً محور پونل تا ۲۳ اسفندماه به دلیل احتمال ریزش بهمن مسدود اعلام شده است.
وی در خصوص وضعیت راههای فرعی و روستایی گفت: تاکنون هیچ مسیر مسدودی اعلام نشده است.
رئیس پلیسراه استان در خصوص آمارهای ضدونقیض از وضعیت راههای روستایی افزود: در برخی مواقع اطلاعات تکمیلی اعلام میشود که ضدونقیض به نظر میرسد درحالیکه در حال حاضر هیچ راه مسدود و روستای گرفتار در برف نداریم.
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