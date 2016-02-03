سیاست اعطای تابعیت بحرینی به اجانب توسط آل خلیفه «فاجعه آمیز» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای سیاست رژیم آل خلیفه در اعطای تابعیت بحرینی به اجانب را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این جمعیت آمده است: سیاستی که رژیم آل خلیفه در پیش گرفته موجب بروز بحران اقتصادی فراگیر در کشور شده است.

این جمعیت همچنین ضمن «فاجعه آمیز» خواندن اعطای تابعیت بحرینی به اجانب، تصریح کرده است: وضعیت نامناسب معیشت مردم بحرین و روند رو به ورشکستگی اقتصاد کشور به دنبال اصرار ورزیدن بر همین سیاست شکل گرفته است.

جمعیت الوفاق بحرین در ادامه بیانیه خود آورده است: سیاست اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان یک پروژه غیرملی است.

این جمعیت در ادامه با بیان اینکه رژیم آل خلیفه با هدف تغییر بافت جمعیتی کشور دست به اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان می زند، خواستار توقف هرچه سریعتر این سیاست شد.