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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد خبر داد:

گزارش یک تخلف پزشکی در نظرآباد/ «آنژوکت» در رگ بیمار شکست

گزارش یک تخلف پزشکی در نظرآباد/ «آنژوکت» در رگ بیمار شکست

کرج - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد در تشریح جزئیات پیگیری بیماری که در رگ وی تکه‌های آنژوکت شکسته باقی مانده، گفت: تخلف بیمارستان در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، محمد قیومی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد درباره جزئیات یک حادثه در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان که منجر به ایجاد مشکلاتی برای یک بیمار شده گفت: اواخر تیر امسال، یک بیمار به دلیل مشکلات کلیوی در بیمارستان نظرآباد بستری می‌شود که به دلیل نیاز به تزریقات زیاد، یک آنژوکت در دست چپ وی نصب می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از پرستاران به هنگام تعویض آنژوکت که برای تسهیل در تزریقات بوده متوجه می‌شود که آنژوکت نصب شده شکسته و جسم پلاستیکی در رگ بیمار باقی مانده است.

دادستان نظرآباد با تشریح اقدامات ناموفق درمانی که پس از گزارش پرستار و پیگیری مسئولان بیمارستان در مورد بیمار انجام شده گفت: وی پس از اینکه متوجه می‌شود تلاش‌ها برای خروج جسم پلاستیکی موجود در رگ وی توسط متخصصان نتیجه ندارد اقدام به طرح شکایت علیه پرسنل و پزشکان مرتبط با پرونده خود کرده که مراتب توسط آقای سامان قاضی زاده، معاون دادستان مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان مدعی است که نوع آنژوکت به کار رفته در بیمارستان‌ها معیوب است و چندین مورد تجربه شکستن این نوع آنژوکت‌های ساخت کشور هندوستان گزارش شده، از استعلام بی‌جواب دادستانی نظرآباد از معاونت غذا و داروی البرز، دانشگاه علوم پزشکی البرز و اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد در پایان درباره جزئیات جلسه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی شهرستان نظرآباد که چندی پیش برگزار شد نیز گفت: در این جلسه بیمارستان موظف شده اقدامات لازم را برای درمان و خروج جسم از رگ بیمار پیگیری و عملیاتی کند و مراقب‌های پزشکی لازم را انجام دهد.

کد مطلب 3041026

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