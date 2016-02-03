دو سوم بیماران سکته مغزی نیاز به توانبخشی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد تقی جغتایی روز چهارشنبه در نوزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز اظهارداشت: توانبخشی یکی از ارکان اساسی نظام سلامت است و توجه به این موضوع در کشور حائز اهمیت بوده چرا که در حال حاضر نوع بیماری‌ها در کشور تغییر یافته و به سمت بیماری‌های غیر واگیر پیش رفته است.

وی افزود: افزایش سن و امید به زندگی نیازهای توانبخشی را نیز افزایش می‌دهد بنابراین با توجه به این مسائل در کشور باید بیشتر از گذشته به موضوع توانبخشی توجه شود.

مشاور وزیر بهداشت گفت: دو سوم بیمارانی که دچار سکته مغزی می‌شوند نیاز به خدمات توانبخشی داشته و در آمریکا از ۷۵۰ هزار نفر که دچار سکته مغزی می‌شوند ۲۰ درصد آنها فوت کرده و بقیه نیاز به خدمات توانبخشی دارند، در کشور ما نیز به همین صورت بوده و کم تحرکی در محیط کار، تغییر سبک زندگی افراد همچنین اختلالات استخوانی عضلانی از جمله مواردی است که مؤید ضرورت ارائه خدمات توانبخشی در کشور است.

جغتایی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر بیمارانی که دچار اختلالات تکاملی می‌شوند زنده می‌مانند، گفت: این موضوع از جهتی خوب بوده و خبر مناسبی است و از طرفی حکایت از لزوم افزایش سطح خدمات توانبخشی دارد.

به گفته وی، اگر خدمات توانبخشی به موقع و سریع به بیماران نیازمند ارائه شود فرد می‌تواند زندگی خود را به صورت متداول و با حداقل مشکلات طی کند.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی گفت: در وزارت بهداشت نیز موضوع توانبخشی توجه شده و تلاش می‌کنیم که بخشی از خدمات توانبخشی را در نظام شبکه سلامت ادغام کنیم که این مسئله در واقع سبب اجرای رویکردهای پیش‌گیرانه، غربالگری و تشخیص زودرس نیز می‌شود.

جغتایی ادامه داد: در حوزه درمان طراحی نظام ارزیابی و ارجاع مهم است به طور مثال بیماری‌های مغزی در بیمارستان باید پروتکل تشخیص آن به خوبی انجام شود و مداخلات توانبخشی به خوبی صورت گیرد تا شاهد نتایج و موفقیت‌های به‌هنگام باشیم.

وی با اشاره به اینکه کمبود تخت توانبخشی و مراکز جامع توانبخشی در بیمارستان‌های عمومی و تخصصی بسیار احساس می‌شود، گفت: در صورتی که ۲ هزار تخت بستری توانبخشی طی ۲ سال اضافه کنیم به طور نسبی نیازهای اولیه توانبخشی رفع شده ولی این میزان کافی نیست.

وی به موضوع راهنماهای درمانی در حوزه توانبخشی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر گاید لاین ارائه خدمات توانبخشی نداریم. حوزه درمان وزارتخانه با همکاری انجمن‌های علمی در حال تدوین راهنماهای درمانی در حوزه توانبخشی است.

جغتایی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه توانبخشی گفت: بخش خصوصی نیاز است مراکز توانبخشی مستقل تاسیس کند یا در کنار بیمارستان‌های عمومی، واحدهای توانبخشی را فعال کنند.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی تصریح کرد: بسیاری از خدمات توانبخشی در حال حاضر تحت پوشش بیمه‌ها نیست و این موضوع باید مورد توجه سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد البته تعرفه بسته خدمتی توسط بیمه‌ها تعریف شده ولی کامل نیست.

جغتایی اظهارداشت: باید مراکز جامع توانبخشی حداقل در مراکز اصلی استان‌های بزرگ فعال شود تا بتوانیم خدمات مناسبی در این حوزه به بیماران نیازمند ارائه دهیم.