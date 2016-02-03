حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد پروژه تونل بهشت آباد اظهار داشت: طرح بهشت‌آباد در سال ۱۳۹۰ در حالی كلنگ‌زنی شد كه سازمان حفاظت محيط ‌زيست كشور در سال ۱۳۸۶، مركز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۷ و سازمان مديريت منابع آب ايران به‌عنوان متولی آب كشور به اين طرح اشكالات فراوانی گرفتند و آن را تأييد نكردند.

وی ادامه داد: این طرح ۱۲ سال سابقه مطالعاتی یک شرکت فرانسوی و شرکت‌های معتبر داخلی را داراست و اکثر تأییدیه‌های معتبر را نیز کسب کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش نمایندگان مردم استان در مورد موضوع بهشت آباد ابراز داشت: طرح سئوال از وزیر نیرو با امضای ۹ نفر از نمایندگان مردم استان انجام شد و در این زمینه نیز جلسات متعددی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.

وی به جمع‌بندی جلسات برگزار شده اشاره کرد و گفت: مقرر شد ما پیگیری طرح تونل بهشت آباد را در قالب مصوبات شورای عالی آب دنبال کنیم.

فولادگر بیان داشت: همچنین در جلسات دو سال پیش مقرر شد اصل پروژه بهشت آباد یعنی انتقال آب به فلات مرکزی باید حتما انجام شود و در خصوص روش انتقال آب به صورت تونل یا از طریق خط لوله بحث کارشناسی نیز انجام بگیرد.

وی اضافه کرد: ما در خصوص اصل پروژه بهشت آباد به توافق رسیده بودیم تا اینکه مراحل کارشناسی آن از جمله احداث دریاچه و زدن سد انجام شود تا مانند تونل سوم کوهرنگ با مشکل مواجه نشود.

کارشناسان به مسئولان ثابت کنند که روش تونل بهتر از خط لوله است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد تونل سوم کوهرنگ، اظهار داشت: این تونل در حال حاضر باز است اما دارای دریاچه و سدی که باید در مبدا قرار بگیرد، نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر تونل سوم کوهرنگ با هشت پمپ کار می‌کند که تنها یک سوم آب از کل ظرفیت پیش‌بینی شده را انتقال می‌دهد.

فولادگر با تاکید بر اینکه ممکن است هر لحظه مشکلی در این پمپ‌ها به وجود آید، اضافه کرد: در حالی که پیش بینی شده بود ۲۵۵ میلیون مترمکعب آب از طریق تونل سوم انتقال پیدا کند اما با وجود پمپ و احداث نشدن سد یا دریاچه فقط ۶۰ تا ۷۰ میلیون متر مکعب آب از آن انتقال پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه شنیده‌ها حاکی از آن است که می‌خواهند پروژه بهشت‌آباد را به صورت خط لوله بسازند و طرح تونل نیز متوقف شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شده به غیر از اصفهان، شهرهای یزد و کرمان نیز باید خط لوله جداگانه‌ای داشته باشند و تصمیم بر آن است که تونل انجام نشود.

وی تاکید کرد: ما باید تمام توان کارشناسی خود را به کار برده و به مسئولان ثابت کنیم روش تونل بهتر از خط لوله است.