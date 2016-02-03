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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

بارزانی خواستار همه پرسی غیر الزام آور درباره کردستان عراق شد

بارزانی خواستار همه پرسی غیر الزام آور درباره کردستان عراق شد

رئیس اقلیم کردستان عراق امروز در سخنانی برگزاری همه پرسی غیر الزام آور درباره کردستان عراق را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که این منطقه باید همه پرسی غیر الزام آور درباره استقلال کردستان عراق انجام دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده است که ملت کردی درباره سرنوشت خود تصمیم گیری کند.

اظهارات بارزانی در حالی مطرح می شود که اتحادیه اروپا اخیرا اعلام کرد با استقلال کردستان عراق مخالف است.

با وجود مخالفت های آنکارا مبنی بر اینکه استقلال اقلیم کردستان عراق موجب تحریک بیشتر کردهای جدایی طلب ترکیه می می شود مقامات کردستان عراق بر این امر تاکید دارند.

کد مطلب 3041039
سمیه خمارباقی

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