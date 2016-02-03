طرح امین در ۲۴ مدرسه زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به اجرای طرح امین در مدارس استان زنجان اشاره کرد و افزود: طرح امین در مدارس استان به‌صورت فعالیت روحانیان در راستای برنامه‌های پرورشی دانش‌آموزان انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: طرح امین باهدف تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بر اساس تعالیم اسلامی و پاسخ‌گویی به شبهات و سؤالات شرعی و همچنین ارائه مشاوره مذهبی برای دانش‌آموزان، اولیا، معلمان و مدیران اجرا می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: دمیدن روح نشاط و شادابی درون برنامه‌ها و برقراری ارتباط و تعامل دوسویه با مربیان مدرسه نتیجه این طرح خواهد بود.

عباسی با اشاره به اینکه این طرح در ۲۴ مدرسه در سطح استان زنجان اجرا می‌شو‌د، افزود: این طرح در مدارس مقاطع متوسطه دختران و پسران در حال اجرا است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان زنجان، حوزه علمیه را متولی تأمین نیروی انسانی روحانی در این طرح معرفی کرد و گفت: طلبه‌های مرد و زن آشنا به اصول روانشناسی از سوی حوزه علمیه انتخاب و معرفی می‌شوند.

عباسی با تأکید بر اختصاص وقت بیشتر به برنامه‌های دینی، مذهبی، اخلاقی و عقیدتی از سوی آموزش‌وپرورش، افزود: تحت پوشش قرار دادن مدارس حاشیه شهر و روستاها در طرح امین در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از برنامه‌های امسال سازمان آموزش‌وپرورش است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان زنجان با اشاره به اجرای یک ساله این طرح، گفت: ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی آموزش‌وپرورش و حوزه علمیه بعد از یک سال، نشان از موفقیت این طرح دارد.