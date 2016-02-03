حجت الاسلام محمدباقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با راه اندازی این ستاد کار جمع آوری بازیهای رایانه ای غیرمجاز در استان نیز آغاز شده است اظهارداشت: در این راستا ۷۰ هزار حلقه بازیهای رایانهای غیرمجاز در اقدام سلبی از یکی از پاساژهای ارومیه جمعآوری و امسال نیز ۱۵ هزار حلقه جمعآوری شده است.
وی با تاکید بر ضرورت حساسسازی خطرات بازیهای رایانهای غیرمجاز با هدف تقویت بنیان خانواده ها افزود: در این زمینه رسانهها نقش به سزایی در حساسسازی خطرات بازیهای رایانهای غیرمجاز ایفا میکنند.
حجت الاسلام کریمی بازی های رایانه ای غیرمجاز را از عوامل تأثیرگذار در سست کردن باورهای دینی و معرفتی برشمرد و گفت: دشمن دربحث تخریب ذهن کودکان ونوجوانان برنامه ی مدونی دارد و بسیاری ازما از آن غافلیم.
وی ادامه داد: متأسفانه محتوای این بازیهای رایانه ای صحنه های مستهجن و مبتذلی است که حتی در اروپا فروش آنها به افراد بالای ۲۵ سال ممنوع است، این درحالی است که در ارومیه این بازیهای رایانه ای حلقه ای ۱۰۰۰ تومان به فروش می رسد.
وی اضافه کرد: وقتی صحبت از قاچاق می شود، ذهن ها به موضوع قاچاق مواد مخدر، ارز، مشروبات الکلی و ... معطوف می شود درحالی که از هشت مورد قاچاق سودآور دنیا، دو مورد شامل محصولات فرهنگی است که یکی از آنها در واقع عدم رعایت قانون کپی رایت است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در خصوص برنامه های دهه فجر امسال این اداره کل گفت: امسال همزمان با دهه فجر ۱۵۵ برنامه در قالب ۵۲ عنوان در دهه فجر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی برگزار میشود.
حجتالاسلام کریمی ادامه داد: امسال در راستای برگزاری برنامههای دهه فجر سه کمیته از جمله کمیته اقلیتهای دینی، کمیته مساجد و کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.
وی افتتاح پروژهها، شبهای شعر و خاطره، نمایشگاه هنرهای تجسمی، رونمایی از آثار مولفان استان، افتتاح خانه دیجیتال در مسجد امام سجاد (ع) سلماس و ... را از جمله برنامههایی عنوان کرد که همزمان با دهه فجر در استان برگزار میشود.
وی از افتتاح مجتمع فرهنگی هنری قطور همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: مجتمعهای فرهنگی در آذربایجان غربی از لحاظ زیرساختی و تعداد نسبت به اکثر استانها در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی به افتتاح خانه کتاب در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا رونمایی از کتاب و نقد کتاب در خانه کتاب صورت میگیرد.
حجت الاسلام کریمی با بیان اینکه ۱۷ جشن قرآنی و ۱۰ کرسی تلاوت قرآن همزمان با دهه فجر در استان برگزار میشود، متذکر شد: توزیع ۵۰۰ جلد قرآن کریم در بین راهپیمایان صورت میگیرد و یک هزار بسته فرهنگی کاروان راهیان نور توزیع میشود.
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