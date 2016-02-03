اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای مردم یادآوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم لیوانی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای کمیته کارگری ستاد دهه فجر استان گلستان با تاکید بر اهمیت انتخابات پیش رو بیان کرد: هرکاری که در مملکتی انجام می شود باید منطبق بر قانون باشد و برای اینکه مجلس قانون‌گذار داشته باشیم چاره ای جز انتخاب نماینده مجلس نداریم.

حجت الاسلام لیوانی با بیان اینکه تبعیت از قانون یک اصل مهم است، افزود: ممکن است قوانینی دارای ایراد باشد که باید منعکس و برطرف شود اما به بهانه اینکه قانون به مذاق برخی خوش نمی آید از اجرای آن امتناع کنیم، کار اشتباهی است.

وی تصریح کرد: اگر هر کسی بخواهد بر اساس سلیقه خود عمل کند، هرج و مرج به وجود می آید و اداره کشور دشوار می شود.

وی به اهمیت انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد و گفت: اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری اگر بیشتر از مجلس شورای اسلامی نباشد، قطعاً کمتر نیست زیرا در قانون اساسی رهبری بالاترین جایگاه را دارد و تنفیذ حکم رئیس جمهوری که با رای مردم انتخاب شده بر عهده رهبری است.

امام جمعه موقت گرگان اظهار کرد: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بالایی برخوردار هستند و در روز هفتم اسفند نباید از رای دادن به نامزدهای انتخابات این مجلس غافل شویم.

حجت الاسلام لیوانی با بیان اینکه اهمیت مجلس خبرگان رهبری بر مردم آشکار نیست، گفت: در دوره های گذشته در برخی حوزه های انتخابی تعرفه کمتری به انتخابات مجلس خبرگان اختصاص می یافت که مسئولان نباید بین این دو انتخابات تفاوت بگذارند و باید تعرفه یکسانی در نظر بگیرند.

وی همچنین به بیان خاطراتی از سال های پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و بیان کرد: امام خمینی (ره) در سال ۶۷ یا ۶۸ فرموده بود که صدای خرد شدن استخوان های کمونیسم را می شنوم و طولی نکشید که حکومت کمونیستی شوروی از هم پاشید و کشورهای اقمار کمونیستی نیز از راه خود برگشتند.

وی به ذکر خاطره ای در دوران حضور امام خمینی (ره) در فرانسه اشاره کرد و گفت: زمانی که امام راحل در پاریس حضور داشتند همزمان با سال نو مسیحی پیام تبریک فرستادند و آن زمان در تمام رسانه ها منتشر شد و بر مردم مسیحی و به ویژه اهالی منطقه «نوفل‌لوشاتو» تاثیر عجیبی گذاشت.

امام جمعه موقت گرگان افزود: امام در آن زمان افرادی را مامور انتقال هدیه و پیام تبریک به اهالی منطقه کرده بودند و مدتی پس از آن هیئتی ۱۵ نفره از اهالی آن روستا به رسم تشکر نزد امام رفتند.

جامعه کار، دِین خود به انقلاب را ادا کرده است

پیش از سخنان امام جمعه موقت گرگان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان به بیان حضور و همراهی جامعه کار و کارگر کشور در زمان پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

امرالله عباسی بیان کرد: جامعه کار و تلاش کشور در دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه دوشادوش همه اقشار جامعه حضور پایداری داشت.

عباسی افزود: قشر کار و کارگری همواره پشتیبان نظام بودند و به آرمان های امام راحل وفادار بوده و اعتقاد داشتند و دِین خود به انقلاب را کاملاً ادا کرده اند.

گفتنی است؛ این نشست قرار بود با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان صورت بگیرد که به علت مشغله وی با حضور امام جمعه موقت گرگان برگزار شد.