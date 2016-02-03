به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز در دیدار با اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان گفت: تجار ایرانی از زمان های قدیم با کشور آلمان مناسبات اقتصادی داشته و اکنون فرصت مغتنمی است که در این زمینه به توافقات بیشتری برسیم.

وی افزود: هیات های اقتصادی از کشور آلمان ماه هاست که در حال رفت و آمد به ایران هستند و این مایه خرسندی برای هر دو کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز نگرانی از گسترش تنش ها در منطقه تصریح کرد: برخی مسائل ناهنجار در منطقه وجود دارد که باید حل شود و متاسفانه برخی کشورها در منطقه وجود دارند که نقش درستی ایفا نمی کنند و باعث افزایش درگیری ها و همچنین کمک به تروریسم می شوند.

لاریجانی همچنین با انتقاد از رویکرد نظامی گری سعودی ها گفت: چنین رویکردی هیچ وقت به موفقیت نمی رسد همانطور که آمریکا با حملات نظامی در عراق و افغانستان به موفقیت دست پیدا نکرد.

وی در پایان متذکر شد تا وقتی رویکرد کشورهایی که در پشت میز مذاکره در وین می نشینند اصلاح نشود و هر کدام به دنبال منافع شخصی و استفاده ابزاری از تروریسم باشند، ادامه این مذاکره بیشتر به یک شوخی شباهت خواهد داشت.

اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز با ابراز خرسندی از اینکه توانسته است ظرف مدت 3 ماه، دو بار به ایران سفر کند، اظهار داشت: هیات های اقتصادی ما که به ایران سفر کرده اند توانسته اند به نتایج خوبی دست پیدا کنند و ما خیلی خوشحالیم که توافقات برجام به سرانجام رسید.

وی افزود: اما اکنون مسئله ای که برای ما نگران کننده است بحران و تنش هایی است که در منطقه گسترش پیدا کرده است و نتوانستیم راه حلی برای آن پیدا کنیم.

وزیر خارجه آلمان تصریح کرد: من مطمئن هستم که دو کشور ایران و آلمان علاقمند به حل مسائل منطقه ای هستند زیرا اکنون طعم شیرین مناسبات دوستانه را چشیده ایم.

اشتاین مایر با اشاره به تنش ها میان سعودی ها و یمن، روسیه و ترکیه و همچنین افغانستان و عراق گفت: در زمان توافق هسته ای با ایران همه کشورها به دنبال این بودند که این توافق به سرانجام برسد ولی متاسفانه در مذاکرات وین که درخصوص حل مشکل سوریه تشکیل شده است، این یکپارچگی مشاهده نمی شود.

وی متذکر شد: حتی در میان مخالفان سوریه هم یکدستگی وجوند ندارد و این خطری برای به بن بست رسیدن حل این مشکلات است که ما نباید بگذاریم به چنین نقطه ای برسیم.

وزیر خارجه آلمان در پایان اظهار داشت: در جهان سیاست، رسیدن به توافق مثبت، راحت به دست نمی آید و برای رسیدن به آن همه کشورها باید در این جهت تلاش نمایند و من متاسفم که باید مشکلاتی را حل کنیم که دیگران به وجود آورنده آن بوده اند و من هم معتقدم که نظامی گری هیچ وقت نتیجه دلخواه را به دنبال نخواهد داشت.