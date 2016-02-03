دوست دارم سیامند رحمان های بیشتری کشف شوند/همه از من انتظار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، رحمان که در رقابت های پارالمپیک لندن با ثبت رکورد ۲۸۰ کیلوگرم و نشان طلا به کار خود پایان داد، در اندیشه ثبت رکوردی تاریخی در رقابتهای پارالمپیک ریو و بالابردن وزنه ۳۰۰ کیلوگرمی است.

این مهم، با ثبت رکورد ۲۹۵ کیلوگرم در مسابقات قزاقستان که مرداد ماه سال جاری برگزار شد، به تحقق نزدیک تر شده و قویترین مرد دارای معلولیت جهان در یک قدمی ثبت این رویداد تاریخی است.

رحمان هم اکنون در اردوی آمادگی تیم ملی به سر می برد تا ۲۴ بهمن ماه همراه با سایر ملی پوشان به مسابقات بین المللی فزاع امارات اعزام شود.

سیامند رحمان گفت: همه چیز به خوبی در حال انجام است و با آمادگی کامل به مسابقات فزاع اعزام می شویم. برای ریو سخت تلاش می کنم تا به لطف خدا با دست پر بازگردیم و می دانم که همه انتظار دیگری از من دارند.

وی افزود: این رقابتها آخرین فرصت ارتقای رنکینگ و آخرین مسابقه ای است که در سال ۹۴ در آن حضور می یابیم و پیش نیاز شرکت در رقابتهای پارالمپیک ریو است.

رحمان تصریح کرد: از زمانی که وزنه برداری را شروع کردم، سختی هایی زیادی کشیدم و برایم قابل درک است که افرادی که تازه می خواهند وارد این رشته شوند، چه شرایطی دارند. به خاطر همین دوست دارم به ورزشکارانی که علاقه مند هستند برای ورود به این رشته راهنمایی های لازم را بکنم و آرزو دارم که سیامند رحمان های بیشتری چه در استان محل سکونتم و چه در سراسر کشور، کشف و استعدادیابی شوند.