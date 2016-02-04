«گنجفه» با تغییر در بازیگران و میزانسن بازمی گردد

نوشین تبریزی نویسنده و کارگردان نمایش «گنجفه» درباره اجرای عمومی این اثر نمایشی که پیش از این در جشنواره سی و سوم تئاتر فجر به صحنه رفته بود به خبرنگار مهر گفت: نمایش «گنجفه» قرار است از یکشنبه ۱۸ بهمن ماه اجرای عمومی خود را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کند. البته یکشنبه اجرای عکاسان این نمایش خواهد بود و اجرای رسمی از دوشنبه ۱۹ بهمن شروع می شود.

وی درباره تغییراتی که در گروه بازیگران نسبت به اجرای جشنواه رخ داده است، عنوان کرد: پژمان جمشیدی سر فیلمبرداری است و علی رغم تلاش زیادی که برای هماهنگی انجام دادیم نتوانست در این اجرا حضور داشته باشد. به جای وی محمدرضا مالکی جایگزین شده است که البته در اجرای جشنواره در دو نقش دیگر بازی می کرد. قرار است در اجرای عمومی به جای دو نقشی که مالکی ایفا می کرد مجید آهنگران و پژمان عبدی حضور داشته باشند. همچنین لیندا کیانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت و نمی توانست زمان آن را تغییر دهد در نمایش حضور ندارد و به جای او پریسا محمدی جایگزین شده است. بقیه بازیگران نمایش همان هنرمندانی هستند که در اجرای جشنواره حضور داشتند.

کارگردان «طعم آلوی جنگلی» درباره تغییر در موسیقی نمایش نیز توضیح داد: در جشنواره، موسیقی به شکل پلی بک پخش می شد اما در اجرای عمومی موسیقی زنده داریم و ابوذر همتی به عنوان خواننده و فرزاد برهمن به عنوان نوازنده تار و سه تار گروه را همراهی می کنند. صحنه پردازی نمایش نیز تا حدودی تغییر کرده چون الان در سالن سایه اجرا می رویم که عمق کمتری نسبت به تالار چهارسو دارد بنابراین نمایش در عرض گسترده تر شده است. یک صحنه نیز به نمایش اضافه شده و در کلیت نیز اجرای بازیگران و میزانسن اثر به خصوص در صحنه آخر کاملا تغییر کرده است.

تبریزی در پایان صحبت هایش متذکر شد: من به عنوان نویسنده نمایش نیز در جریان شکل گیری و آماده شدن اثر قرار داشتم بنابراین در طول تمرین ها متن در جهت بهتر شدن پیش رفته است و مخاطب قطعا در اجرای عمومی با اثر بهتری روبرو خواهد بود. نمایش «گنجفه» در بستری تاریخی از ۱۳۱۵ تا شهریور ۱۳۲۰ و زمانی را که متفقین به ایران حمله کردند به تصویر می کشد که در خلال این زمان داستان چند آدم مختلف روایت می شود.

یعقوب صباحی، افشین سلیمان پور، محمدرضا مالکی، پریسا محمدی، فریبا خادمی، مجید آهنگران، پژمان عبدی و الهام شعبانی بازیگران این اثر نمایشی هستند که از ۱۸ بهمن ماه ساعت ۲۰ اجرای خود را در تالار سایه آغاز می کند.