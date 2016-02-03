به گزارش خبرنگار مهر، مسئول آماد و پشتیبانی سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم بهضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید با آرمانهای آنها تأکید کرد.
ماشاالله علیزاده با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز مرهون خون شهدا و ایثارگری آنها است، افزود: برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان شهدا است.
وی با بیان اینکه از سال گذشته شهدای حملونقل و جانبازان و ایثارگران این حوزه شناسایی شدهاند، ادامه داد: علاوه بر این خاطرات و مستندات حضور جانبازان و شهدای حملونقل در عملیات دفاع مقدس نیز احصا شده است.
مسئول آماد و پشتیبانی سپاه حضرت عباس (ع) استان با بیان اینکه حتی رانندگانی که بازنشسته شدهاند نیز در این مراسم موردتوجه قرار گرفتهاند، افزود: برگزاری همایش شهدای حملونقل جبران گوشهای از رشادتهای شهدا است.
علیزاده با بیان اینکه در حوزه رانندگان مسافربری بینشهری چهار شهید داریم، ابراز امیدواری کرد: سال آینده کنگرهای برای شهدای حملونقل به صورت جامعتر برگزار شود.
خاطره گویی، شعرخوانی و تجلیل از رانندگان بخشهایی از این مراسم بود.
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