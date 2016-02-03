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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

با معرفی آثار برتر؛

چهارمین جشنواره کارگاهی شعر بسیج کرمانشاه به کار خود پایان داد

چهارمین جشنواره کارگاهی شعر بسیج کرمانشاه به کار خود پایان داد

کرمانشاه- مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه گفت: چهارمین جشنواره کارگاهی شعر بسیج استان با معرفی آثار و نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری چهارمین کارگاه جشنواره شعر بسیج استان کرمانشاه به میزبانی شهرستان اسلام آباد غرب خبر داد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه افزود: این کارگاه عصر روز گذشته با معرفی و تجلیل از نفرات برتر در مجتمع تالار غدیر اسلام آباد غرب برگزار شد.

قره تپه گفت: از ۱۴۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه، ۱۵ اثر به بخش نهایی راه یافته که در نهایت روز گذشته ۳ اثر برتر معرفی و برگزیدگان مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی افزود: حسین خزایی از شهرستان صحنه، فاطمه گودینی از کنگاور و معین شاه ویسی از اسلام آباد غرب ۳ برگزیده چهارمین کارگاه شعر بسیج استان کرمانشاه بودند.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه یادآور شد: همچنین لطیف عمران پور و اقبال بنی عامریان ۲ پیشکسوت عرصه شعر بسیج نیز در مراسم روز گذشته مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 3041059

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