بازیگرانی که از ترس جان «نه» گفتند/ مسئولان برای ما پول نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لاجوردی کارگردان فیلم سینمایی «جشن تولد» در ابتدای این نشست خبری که روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد، بیان کرد: من برای ساخت مستندهایی در کشور سوریه حاضر شدم و در آنجا با عمق فاجعه مواجه شدم. من وقتی شاهد این بدبختی ها بودم به این نکته رسیدم اتفاقی که در کشور فرانسه افتاد هر روز در کشور سوریه می افتد، بنابراین به عنوان یک انسان که متاثر از این فضای رنج‌آلود است، تصمیم گرفتم با یک دیدگاه انسانی گرفتاری های مردم سوریه را در قالب یک فیلم سینمایی به تصویر بکشم.

وی افزود: در زمان نگارش فیلمنامه ما به طور همزمان مرحله پیش تولید را شروع کردیم و وقتی این ماجرا آغاز شد دیدیم بودجه ای نداریم و نمی دانم مسئولان فرهنگی چه زمانی می خواهند به این ماجرا فکر کنند. به هر ترتیب بنده در دیدارهای چهره به چهره ای که با برخی از مسئولان داشتم آنها وعده های حمایتی زیادی به من دادند، اما در عمل چیز دیگری شد و هیچ کمکی نکردند. برای من جالب است که این دوستان برای سمینارها پول دارند، اما برای چنین سوژه هایی پول وجود ندارد.

لاجوردی ادامه داد: در مرحله دوم بنده را به این موضوع متهم کردند که چون اولین فیلم سینمایی ام را می سازم و قبلا مستندسازی می کردم اعتماد چندانی به ماجرا ندارند که این دیدگاه در این وانفسا یک توهین بزرگ به من بود؛ چراکه مستندسازی پایه و اساس فیلمسازی است. بالاخره من توانستم دو سرمایه‌گذار پیدا کنم که نه نگران بازگشت سرمایه بودند و نه به سرمایه آنها مانند نهادهای دولتی، پول نفت تزریق می شود. جالب اینجا است که مسئولانی که پول نفت به حساب های نهادهای مدیریتیشان تزریق می شود، نگران این بودند که آیا اصلا من می توانم فیلم بسازم یا نه؟ در حالی که بنده تحصیلاتم فیلمسازی است. نکته جالب‌تر اینکه آنها بعد از این مراحلی که به آن اشاره کردم به من می گفتند که آیا این فیلم سودآور است؟ که این موضوع باز هم برایم ناراحت کننده بود.

وی در ادامه صحبت های خود گفت: به اعتقاد من بسیاری از مسئولان فرهنگی کشور باید بیایند از نصرت نوری و عباس فاتح (سرمایه‌گذاران فیلم) مدیریت فرهنگی را یاد بگیرند. البته در این میان جا دارد از زحمات سفیر ایران در سوریه تشکر کنم که کمک بسیار قابل توجهی برای انجام برخی از هماهنگی ها با ما انجام دادند.

کارگردان فیلم سینمایی «جشن تولد» درباره انتخاب بازیگران این فیلم سینمایی هم گفت: از همان ابتدا که به چند گزینه پیشنهاد حضور در این فیلم سینمایی را دادیم، خیلی ها به خاطر ترس از جانشان در همان ۳۰ ثانیه اول تماس به ما جواب رد دادند. خیلی ها هم با توجه به شرایط فیلمبرداری در کشور سوریه تقاضای دستمزد دو برابر داشتند که ما را وارد فاز جدیدی از ماجرا کرد، اما به هر حال بعد از اینکه توانستیم گروه بازیگران را انتخاب کنیم آنها در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتند که من از همگی آنها تشکر می کنم و باز هم امیدوارم تا مسئولان فرهنگی به امور فرهنگی دیگر مانند صنعت خودرو نگاه نکنند و ماجرای بودجه ساخت آثار سینمایی را هر چه زودتر حل کنند.

محمدرضا باباگلی منتقد این جلسه نیز با انتقاد از شرایط برگزاری نشست های این دوره از جشنواره بیان کرد: من جایگاه منتقد را در این ساحت نمی بینم. شما اگر جایی نشان دادید که آن جشنواره بلافاصله بعد از اکران اول فیلم منتقد در کنار دست‌اندرکاران فیلم می نشیند و اثر را نقد می کند، من نقد را کنار می گذارم. ما باید بدانیم که این ساحت جزو حقوق عوامل است و در ساحت پرزنت یک فیلم سینمایی این عدالت نیست که فیلم مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

باباگلی در بخش دیگری از این نشست افزود: همه می دانید ساخت این گونه فیلم ها بسیار سخت است ولی این کار در زمینه فیلمنامه نویسی می توانست شتابزده نباشد و با طمأنینه بیشتری نگارش شود ضمن اینکه عدم یک‌دستی بازی ها و ناهمگونی آنها یکی دیگر از مشکلات فیلم است که من آن را به شرایط پرالتهاب فیلمبرداری در کشور سوریه ربط می دهم کمااینکه دوستان می توانستند در چهره‌پردازی نیز طبیعی تر عمل کنند.

علیرام نورایی بازیگر فیلم سینمایی «جشن تولد» نیز با اشاره به پروسه حضور خود در این فیلم سینمایی اظهار کرد: من در فیلم «یتیم خانه» آقای طالبی مشغول به فعالیت بودم که آقای صالحیان طراح چهره پردازی این اثر به من پیشنهاد حضور در فیلم را داد و بعد از این صحبت های ابتدایی بود که با مذاکره با کارگردان تصمیم گرفتم در این اثر حضور داشته باشم. البته من پیش زمینه ای از گروه های تکفیری و داعش داشتم که برای حضورم در این فیلم تاثیر زیادی داشت، اما به طور کلی می توانم به این نکته اشاره کنم که انگیزه اصلی ام برای حضور در فیلم «جشن تولد» نگاه ضد داعشی اثر بود که امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرارا گیرد.

سعید ذهنی آهنگساز فیلم سینمایی «جشن تولد» در این نشست خبری گفت: یکی از عواملی که در ساخت موسیقی یک فیلم لحاظ می شود، جغرافیای آن فیلم سینمایی است که بسیار مهم است بنابراین موسیقی فیلم سینمایی «جشن تولد» نیز در این جغرافیا ساخته شد و از آنجا که همدلی بین قصه فیلم و زائران ایرانی در کشور سوریه مطرح بود ما سعی کردیم در موسیقی کار هم در سازبندی و هم در ملودی به موسیقی ایرانی و نغمه های عربی و حتی تلفیقی از این دو توجه داشته باشیم. به هر حال بنده سعی کردم موسیقی قابل دفاع و باکیفیتی برای این فیلم ساخته شود.