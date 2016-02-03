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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

پنجمین شماره مجله «اندیشه مهر» منتشر شد

پنجمین شماره مجله «اندیشه مهر» منتشر شد

به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر، پنجمین شماره مجله «اندیشه مهر»، با مطالب متنوعی شامل گفتگو، گزارش و یادداشت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره پنجم مجله «اندیشه مهر»، شامل مطالب متنوعی پیرامون مباحث دینی و مذهبی، فلسفی و علوم اجتماعی و ...منتشر شد.

در پنجمین شماره مجله «اندیشه مهر» گفتگوی مفصلی با مهدی گلشنی، بنیانگذار فلسفه علم در ایران درباره وضعیت دانشگاه ها و علوم انسانی در ایران، خاطرات شخصی و دوران تحصیلات وی انجام شده است. همچنین در بخش گفتگوها، گفتگوی دیگری با ناصر فکوهی، رئیس موسسه انسان شناسی و فرهنگ صورت گرفته است. گفتگو با محمد مهدی اردبیلی، حجت الاسلام ذوعلم، یحیی یثربی و پیتر اونف، مورخ آمریکایی از دیگر گفتگوهای این شماره از مجله است.

در بخش تازه های کتاب این شماره مجله، تعدادی از کتاب های حوزه اندیشه که به تازگی وارد بازار نشر شده، معرفی شده است.

گزارش همایش های «شریعتی و آینده علوم انسانی»، «وضعیت فلسفه در ایران»، «وضعیت فلسفه در دانشگاه» نیز در بخش گزارش های پنجمین شماره مجله اندیشه مهر آمده است.

همچنین در این شماره، یادداشت هایی از حجت الاسلام مهدی مسائلی با عنوان «افراط در کمیت عزاداری؛ آسیبی جدید برای جامعه مذهبی شیعه» و یادداشتی از حجت الاسلام خسروپناه، رئیس موسسه حکمت و فلسفه با موضوع «جایگاه انسان کامل در عرفان اسلامی» منتشر شده است.

گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر با امید به عنایت خداوند متعال قصد دارد مجله اندیشه مهر را به صورت ماهانه با مطالب برگزیده خود منتشر نماید.

پنجمین شماره مجله اندیشه مهر را طریق آیکون زیر دریافت کنید.

کد مطلب 3041063
سارا فرجی

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    نظرات

    • سید جعفر هاشمی ۰۳:۴۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام مصاحبه با دکتر گلشنی عالی بود و واقعا لذت بردم. ممنونم بابت انتشار این گفتگو و نیز مجله اندیشه مهر
    • عصمت جاودی ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام خدا قوت مطالب خیلی خوب پردازش می شوند من لذت می برم .چگونه می توانم مجله شما راداشته باشم

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