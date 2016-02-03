شهرستان اهر ۸۴ هزار و ۹۲۰ واجد شرایط رأی دادن دارد

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از دو هزار عوامل اجرایی، بازرسی و نظارتی نیز در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: ۱۰۷ شعبه أخذ رأی نیز در شهرستان اهر برای انتخابات هفتم اسفند پیش بینی شده است.

عابدی همچنین گفت: ۳۱ نفر برای انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه اهر و هریس ثبت نام کرده اند که ۱۶ نفر تأئید صلاحیت شده اند و ۱۵ نفر نیز رد صلاحیت شده اند.

گفتنی است شهرستان اهر با سه هزار و ۷۳ کیلومتر مربع مساحت، ۱۲۷ هزار و ۳۸۱ نفر جمعیت و یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. پ