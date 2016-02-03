رایزن های فرهنگی در راستای تبیین دیدگاه امام(ره) فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مصاحبه با «صبح و گفت وگو» رادیو گفت گو، فعالیت رایزن های فرهنگی در دیگر کشورهای اسلامی را ناظر بر تبیین دیدگاه امام-ره- و منطق گفتمان انقلاب اسلامی دانست.

سیدمحمدحسین هاشمی گفت: «کمیته بین الملل ستاد مرکزی دهه فجر که با مسئولیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فعالیت دارد، از ماه ها پیش برنامه ریزی لازم برای برگزاری جشن بزرگ انقلاب را در حوزه بین الملل صورت داده است.»

وی ادامه داد: «امسال بصورت ویژه دو برنامه داریم که یکی در بیت امام-ره- در نجف اشرف از دو شب گذشته آغاز شده و بمدت ۱۰ شب برگزار می شود و مراسم دیگر در نوفلوشاتو است.»

هاشمی افزود: «در ۸۰ نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی جشن های انقلاب به صور مختلف برگزار می شود و در برخی رایزنی ها نیز شاهد برپایی نمایشگاه انقلاب هستیم که آخرین پیشرفت های کشور را به نمایش می گذارد.»

وی همچنین از ورود بیش از ۱۰۰ هنرمند کشورمان به دیگر کشورها به منظور رایزنی فرهنگی سخن گفت: «اضافه بر این بسته های فرهنگی از قبل فراهم و به رایزنی های فرهنگی ارسال شد که شامل فیلم، پوستر، کارت پستال و... است.»

هاشمی با اشاره به این اقدامات افزود: «ما نمایندگی ۸۰ رایزنی فرهنگی در ۶۲ کشور جهان را دارا هستیم و همه این ها جشن پیروزی انقلاب را برگزار می کنند.»

وی در خصوص صدور مفاهیم انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای اسلامی جهان، اظهار کرد: «در زمان بلوغ فجر انقلاب اسلامی این تاثیر با نفس گرم حضرت امام(ره) و خون پاک شهیدان آغاز شده و نمایندگان فرهنگی در راستای تبیین دیدگاه حضرت امام-ره- و منطق گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت دارند.»

هاشمی بر لزوم بهره مندی از هنر در این زمینه تاکید کرد و افزود: «سعی داریم از هنر اسلامی در راستای جا انداختن این ارزش ها در کشورهای مختلف و از طریق گفتمان با نخبگان جهان اسلام استفاده کنیم.»

صوت برنامه «صبح و گفت وگو» از طریق سایت شبکه قابل دریافت است.