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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹

در گفت‌و‌گو با مهر مطرح شد؛

سالانه ۲.۵ میلیون تن محصول کشاورزی در لرستان تولید می‌شود

سالانه ۲.۵ میلیون تن محصول کشاورزی در لرستان تولید می‌شود

خرم آباد - معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در این استان خبر داد.

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار هکتار زمین زراعی در استان لرستان اظهار داشت: سالانه بیش از ۱۱۰ هزار تن حبوبات در استان لرستان تولید می شود.

وی بیان داشت: استان لرستان در بحث تولید حبوبات رتبه اول در کشور را دارد.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید انجیر سیاه آبی در لرستان بیان داشت: سالانه بیش از ۲۰ هزار تن انجیر سیاه در لرستان تولید می شود.

صیادی همچنین از رتبه اول استان لرستان در بحث تولید انجیر سیاه در کشور خبر داد و تصریح کرد: همچنین استان لرستان یکی از ظرفیتهای قابل توجه در زمینه دامپروری است.

وی با اشاره به وجود ۴.۸ میلیون واحد دامی در استان لرستان گفت: میزان تولیدات دام و طیور لرستان نیز  سالانه بیش از ۱۳۵ هزار تن است.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به مجموع تولیدات محصولات کشاورزی لرستان بیان داشت: سالانه حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در لرستان تولید می شود.

صیادی بیان داشت: استان لرستان ۳.۲ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند.

وی تصریح کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی لرستان قابلیت رسیدن به بیش از چهار میلیون تن را نیز دارد.

کد مطلب 3041069

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