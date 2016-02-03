نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار هکتار زمین زراعی در استان لرستان اظهار داشت: سالانه بیش از ۱۱۰ هزار تن حبوبات در استان لرستان تولید می شود.

وی بیان داشت: استان لرستان در بحث تولید حبوبات رتبه اول در کشور را دارد.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید انجیر سیاه آبی در لرستان بیان داشت: سالانه بیش از ۲۰ هزار تن انجیر سیاه در لرستان تولید می شود.

صیادی همچنین از رتبه اول استان لرستان در بحث تولید انجیر سیاه در کشور خبر داد و تصریح کرد: همچنین استان لرستان یکی از ظرفیتهای قابل توجه در زمینه دامپروری است.

وی با اشاره به وجود ۴.۸ میلیون واحد دامی در استان لرستان گفت: میزان تولیدات دام و طیور لرستان نیز سالانه بیش از ۱۳۵ هزار تن است.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به مجموع تولیدات محصولات کشاورزی لرستان بیان داشت: سالانه حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در لرستان تولید می شود.

صیادی بیان داشت: استان لرستان ۳.۲ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند.

وی تصریح کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی لرستان قابلیت رسیدن به بیش از چهار میلیون تن را نیز دارد.