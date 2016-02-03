جرایم دام مازاد در عرصه ها ۳۲۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز گرشاسپی صبح چهارشنبه در گردهمایی معاونان آبخیزداری و فنی منطقه سه کشور افزود: حق پروانه چرای دامها در عرصهها حدود ۳۲۰ میلیارد تومان است که اکنون حدود ۱۶ میلیارد تومان آن وصول میشود.
وی با تأکید بر اقتصادی کردن منابع طبیعی و بهرهگیری از ظرفیتهای آن به جهتگیری برنامه ششم توسعه و سیاستهای رئیس سازمان مبنی بر جلب مشارکت مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای منابع طبیعی برای اقتصادی کردن آن اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی مملو از ثروت است اما نتوانستیم از این ظرفیتها بهخوبی بهرهوری کنیم و متأسفانه نتوانستیم حقوق دولت را بگیریم و ضعف بسیاری در این حوزه داریم.
وی بابیان آنکه سالانه ۱۶ میلیارد تومان عوارض چرای دام اخذ می شود درحالی که حق چرای دامهای دارای پروانه ۳۲۰ میلیارد تومان است گفت: نتوانستیم این حقوق را کامل احیا کنیم و اکنون خود را متکی به پیمانکار، موافقتنامههای دولتی و غیره کردهایم و از ظرفیتهای بالای منابع طبیعی استفاده مناسبی نکردهایم درحالیکه از محل درآمدهای ناشی از طرحهای آبخیزداری میتوان منابع طبیعی را اقتصادی کرد.
به گفته گرشاسبی، یکی از سیاسیای سازمان این است که برای اقتصادی کردن منابع طبیعی باید برنامهریزی و تلاش کرد و یکی از فرازهای مدیریت جامع آبخیزداری، اقتصادی کردن منابع طبیعی است زیرا آبخیزداری یک وظیفه و رسالت بزرگی دارد و باید به آن توجه شود.
وی یکی از علل گردوغبار را کات شدن درختان بالادست بیان کرد و گفت: منابع طبیعی در این حوزه تحلیل کارشناسی ارائه دهد.
گرشاسبی با بار سنگین منابع طبیعی بر دوش منابع طبیعی است گفت: اگر مدیریت فراخشی و جامعنگری باشد بسیاری از مسائل رفع میشود.
وی بابیان اینکه جهان درزمینهٔ مدیریت جامع آبخیز آشنایی کامل ندارند به سفر ارزیابی یونسکو اشاره کرد و گفت: امتیاز تنها مرکز بینالمللی مدیریت جامع آبخیزداری درسی و هشتمین اجلاس یونسکو به ایران واگذارشده است.
اجرای طرح شبکه نظارت بر مراتع
وی طرح شبکه نظارت بر مراتع را از طرحهای در دست اقدام بیان کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در نظام مراتع داریم، عدم سرکشی و نظارت است و نمیتوانیم حقوق دولت را بگیریم.
معاون آبخیزداری سازمان جنگلها به تفاهمنامه با سازمان نظاممهندسی اشاره کرد و گفت: هر سامانه عرفی یا هر ۲۰ هزار هکتار از مراتع به نیروی بومی فارغالتحصیل منابع طبیعی و کشاورزی واگذار میشود تا بتوانیم حقوق منابع طبیعی را احیا کنیم.
گرشاسبی به تفاهمنامهای با سازمان بسیج و سازندگی اشاره کرد و گفت: آییننامه اراضی شیبدار نیز اخیراً به امضاء رسیده است و مناطقی به اراضی شیبدار تخصیص داده میشود که تلفیقی از مطالعات امور باغبانی و کشاورزی باشد.
وی اجرای طرحهای منابع طبیعی را اولویت آییننامه اراضی شیبدار بیان کرد.
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