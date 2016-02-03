محسن بیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات احداث این تصفیه خانه در تیرماه سال ۹۲ آغاز شد که به زودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان داشت: این در حالی است که اصولاً احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب چند سال به طول می‌انجامید که دلیل آن هم تزریق قطره چکانی اعتبارات دولتی بوده اما این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرارداد بیع متقابل به منظور احداث تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست اعلام کرد: با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان اصفهان با مجتمع فولاد مبارکه مقرر شد اجرای شبکه فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه در منطقه سده لنجان و ورنامخواست در بازه زمانی سه ساله انجام پذیرد.

وی بیان کرد: این در حالی که اگر قرار بود این پروژه با تخصیص اعتبارات دولتی اجرایی شود، حداقل ۲۰ سال زمان می‌برد چرا که در خوش بینانه ترین حالت با جذب ۱۰۰ درصدی بودجه عمرانی احداث این تصفیه خانه سالها طول می‌کشید.

بیشه، اجرای این پروژه را در این منطقه بسیار ضروری خواند و اعلام کرد: به دلیل اینکه منطقه سده لنجان در غرب استان قرار دارد و از بارندگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است سطح آبهای زیرزمینی در این محدوده بالا است.

وی اضافه کرد: بر این اساس عدم برخورداری از شبکه فاضلاب آلودگی محیط زیست را دربر دارد چرا که منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شود و از سویی دیگر مردم این منطقه سالیان سال است خواهان برخورداری از خدمات شبکه فاضلاب هستند که پیش‌بینی شده با بهره‌برداری از فاز اول این تصفیه خانه جمعیتی بالغ بر ۳۸ هزار نفر زیر پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار گیرند.

بیشه گفت: تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست در مساحتی به وسعت ۳۲ هزار مترمربع احداث شد که به روش لجن فعال و هوادهی گسترده با دبی خروجی ۱۸۹ لیتر در ثانیه و دبی ورودی دو مدول چهار هزار و ۶۸۰ مترمکعب در روز است.

وی اعلام کرد: از آنجایی که احداث به موقع و سریع این پروژه بسیار حائز اهمیت بوده اجرای آن در دو شیفت کاری در دستور کار قرار گرفت.