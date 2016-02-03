دو کتابخانه در شهر گلبهار و نیشابور افتتاح می شود

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در گفت و گو با مهر به تشریح ویژه برنامه های این اداره در ایام دهه مبارک فجر پرداخت و اظهار کرد: برنامه های دهه مبارک فجر در کتابخانه های عمومی استان با رویکرد آشنایی نسل سوم انقلاب طراحی شده است.

حسین اکبری با بیان اینکه در ایام دهه فجر دو کتابخانه در شهر جدید گلبهار و علی آباد نیشابور افتتاح خواهد شد ادامه داد: پوستر کتاب های تازه منتشر شده با موضوع انقلاب اسلامی در کتابخانه های استان نصب شده است.

وی خاطرات پدران و مادران امروز از وقایع انقلاب را بهترین منبع برای معرفی رنج ها و سختی های ملت ایران در به ثمر سیدن انقلاب اسلامی دانست و گفت: در همین راستا پوستر فراخوان خاطره نویسی انقلاب در کتابخانه های عمومی استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: طی این طرح نوجوانان و جوانان خاطرات بزرگترهای خود را به کتابداران ارائه می دهند و کتابداران این خاطرات را در تابلوها نصب خواهند کرد و در نهایت خاطرات برگزیده به صورت کتابچه منتشر خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با بیان اینکه در کتابخانه های عمومی استان نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی دایر خواهد بود گفت: جلسه روایتگری خاطرات انقلاب و جلسات همخوانی کتاب از دیگر برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی است.

وی به برگزاری نشست های کتابخوان اشاره کرد و گفت: این نشست ها در شهرستان های مشهد، سبزوار، تایباد و تربت جام با موضوع انقلاب اسلامی برگزار خواهد بود.