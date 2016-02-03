دستگیری عوامل تخریب شیشه مغازه ها در ساری/ابهام در انگیزه متهمان

به گزارش خبرنگارمهر ، در پی بروز شایعاتی مبنی بر تیراندازی با سلاح شکاری از سوی سرنشینان یک دستگاه خودرو به سوی مغازه ها و واحدهای صنفی و تخریب شیشه سکوریت مغازه ها، موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

سرهنگ حسن تقوی رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به عدم وجود هرگونه سرنخی در ارتباط با وقوع تیراندازی از سوی افرادی ناشناس و عدم دریافت گزارشی مبنی بر شنیدن صدای تیراندازی، تحقیقات میدانی از اماکن مورد نظر در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با بررسی های فنی و تحقیقات میدانی از شاهدان عینی حادثه دریافتند، شیشه های سکوریت مغازه ها با استفاده از گوی فلزی (ساچمه ای) به طرز ماهرانه شکسته شده اند.

رئیس پلیس امنیت عمومی مازندران، خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع و بروز شایعاتی در بین اقشار مختلف مردم در خصوص وقوع تیراندازی به سمت مغازه ها،تیم های ویژه اطلاعاتی و عملیاتی با استفاده از همه ظرفیت ها، در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل تخریب شیشه ها تشکیل شد.

سرهنگ تقوی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از چند روز کار شبانه روزی و اطلاعاتی سرانجام به یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخ با دو سرنشین که در کار جمع آوری ضایعات بودند و در زمان بروز حادثه در حوالی همان محل مشاهده شده اند، مظنون شدند.

وی افزود: ماموران در ادامه با تعقیب و مراقبت از این افراد سرانجام موفق شدند، دو عامل تخریب شیشه مغازه ها به نام های «مهدی» و «ابراهیم» اهل تایباد را که با استفاده از تیر و کمان و گوی فلزی اقدام به تخریب شیشه مغازه ها می کردند را شناسایی و دستگیر کنند.

تقوی افزود: از متهمان مقادیری مواد مخدر هروئین و شیشه کشف شد که در تحقیقات پلیس متهمان به ۱۲ فقره تخریب شیشه مغازه ها در سطح شهر ساری اعتراف کردند.