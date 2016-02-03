هشت هزار پرونده ماده ۳ بدون تعیین تکلیف در منابع طبیعی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسفعلی رستمانی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی معاون آبخیزداری منطقه سه کشور، بابیان اینکه قرار بود دبیرخانه‌ای در منابع طبیعی راه‌اندازی شود گفت: دریکی از استان‌ها هزار و ۲۰۰ قرارداد وجود داشت که ۴۰۰ طرح منجر به فسخ‌شده است.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های آبخیزداری شرایط را برای برخی متقاضیان مهیا کرده، گفت: اهم محصولات قابل بهره‌برداری شامل آب، خاک، واریزه و مقطوعات درختی و سرشاخه‌ای و پوشش گیاهی، درختی و درختچه‌ای است و اقتصادی کردن طرح‌ها و مشارکت مردم محلی از برنامه‌های مهم است و باید از این ظرفیت استفاده شود.

رستمانی بابیان اینکه طبق قانون اساسی، آب‌های دریا و جاری از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عمومی از آن بهره‌برداری می‌شود، گفت: بخش عمده‌ای از تکلیف وزارت نیرو توسط سازمان جنگل‌ها انجام می‌شود و باید مشکلات مربوط به آب در قالب تفاهم‌نامه‌ای رفع شود.

معاون دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی ادامه داد: بجای مسیر مراحل قانونی اخذ مجوزها، طی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو تعیین تکلیف و در انجام بهره‌برداری از محصولات پروژه‌های آبخیزداری تسریع شود.

وی یادآور شد: درباره بهره‌برداری از خاک موجود در پشت سازه‌های پروژه آبخیزداری نیز گفت: برای ساخت سازه‌های آبخیزداری حجم زیادی خاک در عرصه‌های منابع طبیعی جابجا می‌شود و می‌توان ضمن برداشت و بهره‌گیری از رسوبات در عملیات تثبیت بیولوژیک اطراف حوزه، سازه را آماده کنیم.

رستمانی گفت: انباشت واریزه‌ها سبب انسداد مجاری عبور آب و تشدید پدیده سیلاب می‌شود و ضرورت تخلیه و جمع آوری آن در کوتاه‌ترین مقطع زمانی مهم است.