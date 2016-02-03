دستگیری ۷۰ سارق در کرج / جمع آوری ۸۷ معتاد کارتن خواب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان البرز، سردار کامرانی صالح در حاشیه اجرای طرح های منطقه ای در شهر کرج که روز گذشته با همکاری و توان تمامی نیروهای کلانتری و پلیس های تخصصی به اجرا در آمد، با اشاره به اینکه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ضامن سلامت جامعه است، گفت: این طرح ها تا پاکسازی مناطق آلوده و کاهش جرایم تعطیل بردار نیست و با قوت اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطالبات مردم در بحث مقابله با جرائم اجتماعی بیشتر در حوزه مقابله با سرقت و کاهش آن است، گفت: با افزایش طرح های منطقه ای، حجمی و نقطه ای درسطح استان البرز به ویژه در کلان‌شهر کرج به صورت مستمر، افزایش تعداد گشت های شبانه پلیس در مناطق آلوده به سرقت، زیر نظر قرار دادن اماکن عمومی به صورت محسوس و نا محسوس و برخورد قاطع با مالخران با دستاوردهای خوبی مواجه بودیم که کاهش پنج درصدی انواع سرقت از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه آن حاکی از این موضوع است.

سردار کامرانی صالح، تلاش بی وقفه یگان های انتظامی در استان به ویژه مناطق جرم خیز کلان‌شهرکرج را از موفقیت طرح ویژه مقابله با سرقت برشمرد و گفت: طرح های منطقه ای پاکسازی مناطق آلوده شهر کرج، روز گذشته با حضور فعال کلانتری ها، نیروی یگان امداد و پلیس های تخصصی در چندین نقطه این شهر به اجرا درآمد.

وی از دستگیر ۷۰ سارق خودرو، منزل، اماکن تجاری و مغازه و غیره در اجرای این طرح ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه عامل ۸۰ درصد سرقت ها افراد معتاد هستند؛ در این طرح ها ۸۷ معتاد کارتن خواب دستگیر و تحویل مراکز مجاز ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز در خاتمه گفت: اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی موجب افزایش امنیت شده؛ با توجه به رضایت مردم از اجرای این طرح ها، پلیس البرز طرح های مزبور را با قوت اجرا خواهد کرد.