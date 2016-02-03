به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر ذوالقدر صبح چهارشنبه در نشست منطقه‌ای مشاوران امور ایثارگران قوه‌ قضائیه در بوشهر اظهار داشت: گرامیداشت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و امام را همواره مد نظر داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه بزرگداشت انقلاب اسلامی فقط به ایام دهه فجر منحصر نشود، اضافه کرد: برخی مراسم که برگزار می‌شود ارتباطی به انقلاب اسلامی و دهه فجر ندارد و بلکه در خلاف جهت آن است.

معاون راهبردی قوه قضائیه با انتقاد از جشنواره فیلم و موسیقی فجر، تصریح کرد: این جشنواره هیچ ربطی به انقلاب اسلامی و دهه فجر ندارد و بلکه در مقابل ارزش‌های انقلاب است.

در ابتدای کار انقلاب هستیم

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی دارای گستره بسیار زیادی است و تنها به مرزهای ایران محصور نیست، بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران غرب را لرزانده است و این موضوع مورد تائید و تاکید غربی‌ها نیز هست.

ذوالقدر با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بنیادهای اجتماعی و سیاسی یک ملت را دگرگون کرد، خاطرنشان کرد: قطع شدن دست بیگانگان از منابع داخلی کشور یکی از مزایای مهم این انقلاب است.

وی به ترفندها و دسیسه‌های مختلف دشمنان بر علیه نظام و انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: این میزان هجمه و دشمنی با هیچ انقلاب و نظامی صورت نگرفته است چرا که این انقلاب دارای ماهیت اسلامی است.

ارائه خدمات مناسب به ایثارگران

معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران، تاکید کرد: هم‌اکنون در ابتدای کار انقلاب هستیم و برای دستیابی به اهداف مورد نظر در انقلاب راه زیادی داریم و باید در همین مسیر حرکت کنیم.

ذوالقدر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بر اساس مکتب اسلام، رهبری و مردم به پیروزی رسید و در ادامه راه نیز با استفاده از همین ارکان با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

وی در ادامه با بیان اینکه ایثارگران نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دوران دفاع مقدس داشته‌اند، اضافه کرد: تلاش داریم که تا حد توان خدمات مناسبی را به ایثارگران ارائه کنیم و اقدامات خوبی تاکنون انجام شده است.

مشکل ساختاری برای ارائه خدمات به ایثارگران نداریم

معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه برای ارائه خدمت به ایثارگران و جانبازان مشکلی در ساختار نداریم، تصریح کرد: بر اساس مواردی که قانون اجازه داده است، در خدمت ایثارگران بوده و خواهیم بود.

وی گفت: در زمینه پرداختی به جانبازان قوه قضائیه نیز در مرحله نخست کسورات پیش از موعد جانبازان و ایثارگران را پرداخت کردیم و امسال نیز تمام پاداش پایان خدمت قضات و کارمندان دستگاه قضا که ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود را نتوانستیم پرداخت کنیم.

ذوالقدر با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد تومان در حوزه فرهنگی قوه قضائیه، بیان کرد: چهار میلیارد تومان به بخش اطلاع‌رسانی و ۱۰ میلیارد تومان به برنامه‌های فرهنگی اختصاص یافت.

فعالیت کارکنان قضایی بوشهر در ۱۷ حوزه

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به فعالیت کارکنان دستگاه قضایی استان بوشهر در ۱۷ حوزه، گفت: جانبازان شاغل در دادگستری استان بوشهر ۲۶ نفر هستند.

علی جمادی با اشاره به اینکه ۲۷ نفر از کارکنان این دستگاه نیز فرزند شهید هستند، خاطرنشان کرد: از کارکنان دستگاه قضایی استان بوشهر ۴۰ نفر فرزند جانباز، ۵۲ نفر خواهر و برادر شهید هستند.

وی از ارائه خدمات مناسب به جامعه ایثارگری خبر داد و بیان کرد: همه ما وظیفه داریم که تا حد امکان در خدمت خانواده‌های شهدا و ایثارگران باشیم.