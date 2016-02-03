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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

در دیدار با دبیرکل جمعیت هلال احمر عنوان شد؛

درخواست از هلال احمر برای حضور چشم‌پزشکان ایرانی در زیمباوه

درخواست از هلال احمر برای حضور چشم‌پزشکان ایرانی در زیمباوه

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه فعالیت‌های هلال‌احمر ایران در کشور زیمباوه بر اساس توافقات روسای جمهور دو کشور است، تأکید کرد: خدمات هلال‌احمر در این کشور انسان دوستانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی‌اصغر احمدی در دیدار با دکتر پاریرنیاتوا؛ وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه، گفت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران دارای تجربه، دانش فنی و سوابق خوبی درزمینهٔ بهداشت و درمان، مدیریت بحران و امدادرسانی در حوادث و سوانح است که می‌توانیم این تجارب را در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار دهیم.

وی به ملاقات وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه با وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: از آنجا که جمعیت هلال‌احمر ایران و وزارت بهداشت همکاری تعامل بسیار خوبی با یکدیگر دارند، بنابراین نتایج مذاکرات وزیران بهداشت دو کشور مورد توجه جمعیت هلال‌احمر ایران است.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر ایران درباره درخواست وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه درزمینه ارائه آموزش‌ها از سوی کارشناسان ایرانی به کارکنان وزارت بهداشت این کشور چه در ایران و چه در زیمباوه، اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر ایران در زمینهٔ ارائه آموزش‌های درخواستی و همچنین تولید دارو به وزارت بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه، آماده همکاری است.

وی با تأکید بر اینکه جمعیت هلال‌احمر، یک‌نهاد مستقل است و بخشی از دولت محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: تعامل جمعیت هلال‌احمر با دولت و همچنین دولت با این جمعیت بسیار مطلوب است و با توجه به این‌که جمعیت هلال‌احمر یک‌نهاد بشردوست محسوب می‌شود، مایل به انجام امور سیاسی و اقتصادی نیست.

درخواست از هلال احمر ایران برای حضور چشم‌پزشکان ایرانی در زیمباوه

دکتر پاریرنیاتوا؛ وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه هم در این دیدار، با بیان اینکه زمینه‌های همکاری بسیاری میان وزارت بهداشت زیمباوه و جمعیت هلال‌احمر ایران وجود دارد، تأکید کرد: همکاری‌های میان جمعیت هلال‌احمر ایران و زیمباوه از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و به‌ منظور گسترش این همکاری‌ها، درمانگاه هلال‌احمر ایران در زیمباوه راه‌اندازی شد.

وی به اختصاص ساختمان جدید در زیمباوه به‌ منظور راه‌اندازی مرکز درمانی جمعیت هلال‌احمر ایران اشاره و بیان کرد: در این زمینه وزارت بهداشت زیمباوه، تسهیلات لازم برای راه‌اندازی این مرکز را فراهم خواهد کرد.

وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه در خصوص ارائه آموزش‌های تخصصی به کارکنان این وزارتخانه، اظهار داشت: ارائه خدمات توانبخشی به مردم زیمباوه بسیار ضروری است و به همین دلیل راغب به دریافت آموزش‌های تخصصی توانبخشی از متخصصان ایرانی ستیم.

وی افزود: البته امکان ارائه این آموزش‌ها علاوه بر ایران در زیمباوه نیز امکان‌پذیر است و در صورت اعلام آمادگی مقدمات لازم برای انجام آن، صورت خواهد گرفت.

پاریرنیاتوا عنوان کرد: تحت تأثیر خدمات و تخصص‌های توانبخشی در مراکز توان‌بخشی هلال‌احمر ایران قرار گرفتم؛ البته مرکز توانبخشی در زیمباوه نیز وجود دارد؛ اما مرکزی تخصصی نیست.

وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه، از مسئولان هلال احمر خواست تا چشم پزشکان متخصص ایرانی برای ارائه خدمات به مردم زیمباوه، در این کشور حضور پیدا کنند.

کد مطلب 3041096
حبیب احسنی پور

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