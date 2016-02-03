به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیاصغر احمدی در دیدار با دکتر پاریرنیاتوا؛ وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه، گفت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران دارای تجربه، دانش فنی و سوابق خوبی درزمینهٔ بهداشت و درمان، مدیریت بحران و امدادرسانی در حوادث و سوانح است که میتوانیم این تجارب را در اختیار جمعیت هلالاحمر قرار دهیم.
وی به ملاقات وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه با وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: از آنجا که جمعیت هلالاحمر ایران و وزارت بهداشت همکاری تعامل بسیار خوبی با یکدیگر دارند، بنابراین نتایج مذاکرات وزیران بهداشت دو کشور مورد توجه جمعیت هلالاحمر ایران است.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر ایران درباره درخواست وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه درزمینه ارائه آموزشها از سوی کارشناسان ایرانی به کارکنان وزارت بهداشت این کشور چه در ایران و چه در زیمباوه، اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر ایران در زمینهٔ ارائه آموزشهای درخواستی و همچنین تولید دارو به وزارت بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه، آماده همکاری است.
وی با تأکید بر اینکه جمعیت هلالاحمر، یکنهاد مستقل است و بخشی از دولت محسوب نمیشود، تصریح کرد: تعامل جمعیت هلالاحمر با دولت و همچنین دولت با این جمعیت بسیار مطلوب است و با توجه به اینکه جمعیت هلالاحمر یکنهاد بشردوست محسوب میشود، مایل به انجام امور سیاسی و اقتصادی نیست.
درخواست از هلال احمر ایران برای حضور چشمپزشکان ایرانی در زیمباوه
دکتر پاریرنیاتوا؛ وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه هم در این دیدار، با بیان اینکه زمینههای همکاری بسیاری میان وزارت بهداشت زیمباوه و جمعیت هلالاحمر ایران وجود دارد، تأکید کرد: همکاریهای میان جمعیت هلالاحمر ایران و زیمباوه از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و به منظور گسترش این همکاریها، درمانگاه هلالاحمر ایران در زیمباوه راهاندازی شد.
وی به اختصاص ساختمان جدید در زیمباوه به منظور راهاندازی مرکز درمانی جمعیت هلالاحمر ایران اشاره و بیان کرد: در این زمینه وزارت بهداشت زیمباوه، تسهیلات لازم برای راهاندازی این مرکز را فراهم خواهد کرد.
وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه در خصوص ارائه آموزشهای تخصصی به کارکنان این وزارتخانه، اظهار داشت: ارائه خدمات توانبخشی به مردم زیمباوه بسیار ضروری است و به همین دلیل راغب به دریافت آموزشهای تخصصی توانبخشی از متخصصان ایرانی ستیم.
وی افزود: البته امکان ارائه این آموزشها علاوه بر ایران در زیمباوه نیز امکانپذیر است و در صورت اعلام آمادگی مقدمات لازم برای انجام آن، صورت خواهد گرفت.
پاریرنیاتوا عنوان کرد: تحت تأثیر خدمات و تخصصهای توانبخشی در مراکز توانبخشی هلالاحمر ایران قرار گرفتم؛ البته مرکز توانبخشی در زیمباوه نیز وجود دارد؛ اما مرکزی تخصصی نیست.
وزیر بهداشت و مراقبت کودکان زیمباوه، از مسئولان هلال احمر خواست تا چشم پزشکان متخصص ایرانی برای ارائه خدمات به مردم زیمباوه، در این کشور حضور پیدا کنند.
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