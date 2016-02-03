کشورهای همسایه از تفکیک گروه های تروریستی دست بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نوای وقت»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان که در سفری ۴ روزه و برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هند سفر کرده است، امروز ضمن سخنرانی در این کنفرانس گفت: تروریست، تروریست است و خوب و بد ندارد، لذا من از کشورهای منطقه درخواست می کنم که از تفکیک گرو ها های تروریستی دست بردارند.

وی افزود: تروریسم دشمن مشترک همه ماست و حملات تروریستی در پاریس، آنکارا، کابل، کالیفرنیا و بمبئی درسی است برای همکاری همگانی جهت مبارزه با این معضل بزرگ جهانی.

عبدالله عبدالله هم چنین گفت: ایران، پاکستان، چین، هند و سایر کشورهای منطقه باید برنامه جامع مشترکی را جهت مبارزه با تروریسم ترتیب دهند.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان هم چنین گفت: اگر طالبان بر سر میز مذاکرات حاضر شوند از آنها استقبال خواهیم کرد، درغیر این صورت با قدرت تمام برای نابودی آنان اقدام خواهیم کرد.