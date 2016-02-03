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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵

عبدالله عبدالله:

کشورهای همسایه از تفکیک گروه های تروریستی دست بردارند

کشورهای همسایه از تفکیک گروه های تروریستی دست بردارند

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان ضمن سخنرانی در کنفرانس «مبارزه با تروریسم» در شهر «جیپور» هند، از کشورهای همسایه خواست تا از تفکیک گروه های تروریستی دست بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  از «نوای وقت»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان که در سفری ۴ روزه و برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هند سفر کرده است، امروز ضمن سخنرانی در این کنفرانس گفت: تروریست، تروریست است و خوب و بد ندارد، لذا من از کشورهای منطقه درخواست می کنم که از تفکیک گرو ها های تروریستی دست بردارند.

وی افزود: تروریسم دشمن مشترک همه ماست و حملات تروریستی در پاریس، آنکارا، کابل، کالیفرنیا و بمبئی درسی است برای همکاری همگانی جهت مبارزه با این معضل بزرگ جهانی.

عبدالله عبدالله هم چنین گفت: ایران، پاکستان، چین، هند و سایر کشورهای منطقه باید برنامه جامع مشترکی را جهت مبارزه با تروریسم ترتیب دهند.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان هم چنین گفت: اگر طالبان بر سر میز مذاکرات حاضر شوند از آنها استقبال خواهیم کرد، درغیر این صورت با قدرت تمام برای نابودی آنان اقدام خواهیم کرد.

کد مطلب 3041098

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