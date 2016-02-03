طرح سطح بندی قاریان و حافظان اشکالات گذشته را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن در نهمین دوره ارزیابی و انتخاب قاریان و حافظان ممتاز جهت اعزام به مسابقات بین المللی قرآن در سازمان اوقاف با اشاره به اینکه در یک دهه اخیر در مسابقات سراسری قرآن به سمتی حرکت شد تا در انتخاب قاریان و حافظان شانس کمتر دخیل باشد گفت : هدف بر این بود تا قاریان و حافظان با آمادگی و توانمندی بیشتری در مسابقات بین المللی حضور پیدا کنند و افتخارات بیشتری را هم کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته مسابقات قرآن از مرحله شهرستانی آغاز می شد و در مرحله کشوری به انتخاب نفرات اول تا سوم ختم می شد افزود: با این نوع گزینش و انتخاب نفر اول در مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران و نفر دوم در مسابقات بین المللی قرآن مالزی حضور می یافتند و نفرات سوم تا پنج نیز براساس دعوتنامه های دریافتی از کشورها به مسابقات مختلف اعزام می شدند.

سرابی با بیان اینکه از حدود 9 سال قبل دوره آموزش و ارزیابی قاریان و حافظان پایه ریزی شد ادامه داد : این دوره از ابتدای امر تنها کارکرد آموزشی داشت و در سالهای بعدی کارکرد انتخابی نیز پیدا کرد، اما همچنان نفرات اول و دوم به مسابقات ایران و مالزی اعزام می شدند.

دبیر کمیته اعزام شورای عالی قرآن با بیان اینکه در قالب جدید ، ارزیابی بهتری از قاریان و حافظان انجام خواهد شد ، گفت : صحنه مسابقات در سطوح مختلف شهرستانی تا بین المللی دارای مسائل خاصی است و بدلیل استرس ، اضطراب و فشردگی قاریان و حافظان نمی توانند به خوبی توانمندی های خود را نشان دهند و حتی این فشردگی گاه بر عملکرد داوران نیز تاثیرگذار است .

وی اضافه کرد : در مسابقات حتی ارزیابی ها نیز جامع نیست، زیرا در یک تلاوت 10 تا 15 دقیقه ای ، قاری نمی تواند تمام توانمندی های خود را نمایش دهد که دیده می شود ، قاریان جوان و مستعد از صحنه مسابقات حذف می شوند اما در کرسی های مختلف تلاوت در خارج از مسابقات پختگی و توانمندی های متعددی از خود به نمایش می گذارند.

سرابی با اشاره به اینکه ستاد عالی مسابقات با حضور اساتید مختلف پیرامون مسابقات نکات متعددی را مورد بررسی قرار داد ، افزود : اولین نکته حذف مدل انتخاب نفرات اول تا پنج در مسابقات سراسری قرآن بود که امسال روش سطح بندی قاریان و حافظان اجرایی شد که مورد نقد و بررسی و حتی اعتراض قرار گرفت و البته این کار جدید باید مراحل اکمال خود را سپری کند زیرا قطعا آسیب های مدل انتخاب رتبه های اول تا پنجم را ندارد.

قائم مقام شورای عالی قرآن با بیان اینکه ایجاد تحول و تغییر در دوره ارزیابی و آموزش حافظان و قاریان دومین طرح مورد بررسی در ستادعالی مسابقات بود ، افزود : این دوره با تغییرات کمی و کیفی مواجه شد بطوری که در دوره های قبل تنها در یک نوع و جنبه تلاوت ارزیابی ها صورت می گرفت، اما در دوره جاری قاریان تلاوت هایی کوتاه مدت ، بلند مدت و مسابقه ای خواهند داشت تا فرصت لازم برای نمایش توانمندی های خود داشته باشند.

وی ادامه داد : این طرح ها بالغ بر یکسال است که در میان اساتید و داوران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سعی شده است تا میزان دخیل بودن شانس در انتخاب ها کاهش یابد و امکان ارائه توانمندی های افراد افزایش یابد و هم اینکه ماهیت آموزشی بودن دوره حفظ شود.