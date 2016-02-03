سوخت پاک نانویی از گیاهان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد براتی دانشجو دکتری دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران در طرحی به سرپرستی احمد توسلی فناوری نانو را برای تولید سوختهای پاک جایگزین بنزین مورد استفاده قرار داده است.
در این روش با استفاده از تکنیک پیشرفته تبدیل در سیالات فوق بحرانی در حضور نانوکاتالیستهای با فرمولاسیون و طراحی جدید، این امکان فراهم شده است که از گیاه سلولزی باگاس نیشکر، گستره خاصی از الکلها و اترها که قابلیت استفاده به عنوان جایگزین بنزین با کیفیت بسیار بهتر از بنزین های فعلی را دارند، استحصال شوند.
در این طرح تحقیقاتی علاوه بر محصولات ذکر شده، گاز هیدروژن که محصول بسیار با ارزشی در حوزه انرژیهای پاک محسوب میشود و همچنین مواد شیمیایی با ارزش دیگری نیز به عنوان محصولات جانبی تولید شده است.
همچنین نتایج این پژوهش در ژورنالهای معتبر بینالمللی در حوزه انرژیهای نو، از جمله International Journal of Hydrogen Energy، Fuel Processing Technology، Biomass and Bioenergy به چاپ رسیده است.
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