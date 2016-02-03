به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، دومین روز از سفر شاعران جشنواره شعر فجر به افغانستان به همنشینی با شاعران پیشکسوت و جوان کابل و شرکت آنان در جشنواره مشترک شعر «دوستی» گذشت.

اسماعیل امینی، ناصر فیض، علیرضا قزوه و محمدجواد شاهمرادی (آسمان) که برای شرکت در دومین برنامه برون مرزی دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، راهی کشور همسایه و فارسی زبان شده‌اند، دوشنبه در ادامه این سفر در جمع شاعران افغانستان حاضر شدند و به شعرخوانی آنان در جشنواره شعر دوستی گوش سپردند.

دبیر دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در این جشنواره اظهار داشت: من برای دومین بار به افغانستان سفر می‌کنم، اما پیش از آن با خواندن آثار و سروده‌های شاعران بزرگ این کشور، صدها بار به غزنی و هرات و بلخ و سمرقند سفر کرده ام. بنابراین با مردم و سرزمین افغانستان، احساس بیگانگی نمی کنم و همه آنها برایم آشنایند. وطن، برای کسی که دلبسته شعر فارسی است، همان جایی است که می‌تواند شعرهایی به این زبان بشنود.

اسماعیل امینی با اشاره به حادثه انتحاری روز دوشنبه در کابل افزود: بمب و انفجار، دست افزار شیطان و کلمه، مهربانی و زیبایی، دست افزار خداوند است.

وی در ادامه گفت: من در افغانستان با یک صحنه تلخ روبه رو شدم و آن، کودکانی است که برای معیشت خانواده، سخت به کار گرفته می‌شوند. باعث حیرت و نگرانی است که بشر با این همه پیشرفت، چرا نتوانسته این معضل را در جهان حل کند و حتی ما در اروپا با این کودکان مواجه می‌شویم که مجبورند کار کنند. شعری هم در این باره دارم و از شاعران افغانستان می‌خواهم در این باره دست به سرودن بزنند و جامعه را نسبت به این موضوع، حساس کنند.

معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در این نشست با بیان خاطره‌ای از سفرش به ایران گفت: دو سال قبل به افتخار پایتختی فرهنگی غزنی در جهان اسلام، مهمان دکتر حداد عادل در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودیم تا در سمیناری از اندیشمندان شرکت کنیم. در سفر به تهران، هیچ چیز، اعم از شاعران و اندیشمندان و حتی طرز زندگی مردم ایران، برای ما ناآشنا و بیگانه نبود. این آشنایی، مرا به یاد شعری از سیدمحمدمحیط طباطبایی می‌انداخت که در خصوص برادری و مشترکات دو ملت سروده است.

در همین مراسم، سیدرضا محمدی، رئیس اتحادیه نویسندگان و شاعران افغانستان با خوشامد به شاعران ایرانی شرکت کننده در محافل دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر اظهار داشت: جشنواره شعر دوستی، نه تنها موجب داد و ستد فرهنگی بلکه باعث شکل گیری یک گفتگوی فرهنگی مفید است که امیدواریم سرآغازی برای همکاری‌های بیشتر بین شاعران و اهالی قلم و فرهنگ و کلمه دو کشور ایران و افغانستان باشد.

شاعران ایرانی پس از برگزاری این جشنواره که به صورت مشترک از سوی وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برپا شد، راهی هرات شدند تا ادامه سفرشان به افغانستان را در جمع شاعران این شهر باستانی بگذرانند.

امینی، فیض، قزوه و شاهمرادی، شامگاه سه شنبه وارد هرات شدند و در دیداری باسرکنسول جمهوری اسلامی در هرات و اعضای انجمن ادبی این کشور شرکت کردند.

در این دیدار دبیر دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با تبریک سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اگر تحولی در جهان ایجاد شود، از همین جمع‌های کوچک فرهنگی ـ هنری سرچشمه می‌گیرد.

امینی با ارائه گزارشی از جشنواره شعر فجر اظهار داشت: این دومین سفر شاعران ایرانی به یک کشور خارجی برای شرکت در محافل شعرخوانی برون مرزی جشنواره شعر فجر است. شاعران ما در سفر نخست به لبنان سفر کردند و در سومین برنامه محافل خارجی، راهی تاجیکستان خواهند شد.

وی با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از امام خمینی (ره) به عنوان رهبری با پیام استواری یاد کرد و گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی، انقلاب را با تکیه به فرهنگ و معنویت پیش برد و با این مولفه‌ها، انقلاب را عالمگیر کرد. بعد از دو دهه از رحلت امام، پیام او چنان در عالم گسترانده شده است که هرکس مقابل او ایستادگی کرد، درمانده شد.

دبیر جشنواره شعر فجر با تاکید بر اینکه همه ما سرباز امام هستیم، افزود: نقل مشهور است که خطاب به امام گفته بودند، سربازان شما کجایند؟ ایشان گفته بود که سربازانش در گهواره‌ها هستند و همان کودکان، روزی انقلاب را پیش بردند. همه ما در نوجوانی و جوانی، سرباز امام بودیم و در دوره میانسالی، هنوز کهنه سرباز او هستیم و ان شاءالله بر این عهد بمانیم.

علیرضا قزوه، دبیر نخستین دوره جشنواره شعر فجر نیز در جمع شاعران هرات گفت: شهر شما رویش‌های فراوانی در حوزه شعر دارد و اگر روزی محمدکاظم کاظمی از هرات به جامعه ادبی فارسی زبانان معرفی شد، اکنون کاظمی‌های جوانی در این شهر شعر می‌خوانند.

در این نشست، همچنین محمود افخمی رشیدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، محمدرضا میرزایی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی در هرات و اسدالله یوسفی، دبیر کانون ادبی جوانان هرات سخن گفتند و سه شاعر عضر این کانون به شعرخوانی پرداختند. انجمن ادبی هرات در سال ۱۳۰۹ و کانون ادبی جوانان آن، ۱۵ سال پیش تشکیل شده اند.

چهار شاعر ایرانی جشنواره شعر فجر، امروز چهارشنبه علاوه بر بازدید از مزار خواجه عبدالله انصاری و دیگر شاعران بزرگ هرات در جلسه شاعران این شهر حاضر می‌شوند.

دومین سفر شاعران جشنواره شعر فجر، اواخر این هفته به پایان می‌رسد.

اختتامیه دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، اوایل اسفندماه امسال با معرفی شاعران برگزیده در سه حوزه بزرگسال، کودک و نوجوان و درباره شعر به همت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در تهران برگزار می‌شود.