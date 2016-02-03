به گزارش خبرگزاری مهر، جزوۀ « من های تَرَک خورده » درسگفتاری از دکتر «سیدمجید امامی» در باب مفهوم اومانیسم و نگاه اسلامی به انسان است که نحوۀ پیدایش دورههای غربشناسی نیز در ضمیمۀ آن آمده است. این درسگفتار حاصل سلسله جلسات پانزدهمین دورۀ آموزشى-تربیتى «والعصر» مىباشد که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شده است و به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید پس از پیادهسازى و ویرایش در اختیار علاقهمندان قرار مىگیرد.
معرفی اثر:
در این نوشتار سیدمجید امامی ابتدا نحوۀ پیدایش دورههای غربشناسی و چالشهای رو به روی آن در بدو پیدایش را به تصویر میکشد و سپس به تبیین نگاه غرب بر انسان با تأکید بر نگاه اومانیستی غرب به انسان میپردازد. او نحوۀ پیدایش این نوع نگاه را بیان مینماید و در این میان از نگاه اسلام به انسان نیز غفلت ننموده است و با این منظر، نگاه غربی به انسان را به چالش میکشد.
این جزوه به صورت الکترونیکی منتشر شده است و برای تهیۀ این جزوه و دانلود بخشی از آن میتوانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید به آدرس sadidisu.ir مراجعه کنید.
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