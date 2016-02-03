خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان/ رشد اقتصادی امسال؛ یک درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در گفتگویی رادیویی گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده براساس برآوردهای مجامع داخلی و خارجی به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد، ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال جاری هم به یک درصد می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: همه دولتمردان که تجارب ارزشمندی دارند، تلاش می‌کنند تا مردم در دوره جدید و با گسترش تعاملات اقتصادی دارای رفاه شوند و تا حدودی از مشکلات مردم کم شود و حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و همه پاداش‌های بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه سال‌های بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر درآمد نفتی دولت به کمترین حد کاهش یافته است، تصریح کرد: شان ملت ایران بیشتر از اینها است و همه تلاش می‌کنیم تا در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی، شاخص‌های رفاه اقتصادی مردم تقویت شود.

وی افزود: در مناسبات اقتصادی و تجارت خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری ها همه هدف ما این است که بتوانیم به رونق تولید ملی و افزایش اشتغال کمک کنیم و در مذاکرات خارجی هم بارها اعلام کرده‌ایم ایران قرار نیست بازار مصرفی برای خارجی‌ها باشد؛ بلکه باید ایران را به عنوان مرکز تولید و صادرات بخشی از این تولیدات قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انضباط مالی و پولی دولت به جدیت حفظ خواهد شد و تلاش می‌کنیم در برنامه ششم (۹۵ تا ۹۹) نرخ تورم کاهش یابد.

نوبخت افزود: بودجه سال آینده و برنامه ششم در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و در این حوزه ما به همه دستگاه ها اعلام کردیم که باید برنامه بدهند و البته داشتن برنامه لازم است اما کافی نیست.

وی اظهار داشت: مهم این است که این برنامه‌ها اجرایی و عملیاتی شود و ما برای ارزیابی بیشتر کارها و عملکردها، شاخص‌هایی را تعریف کرده و همه عملکردها را متناسب با آن پایش و رصد می‌کنیم.