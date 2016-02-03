حکم اعدام ۱۴۹ نفر از طرفداران محمد مرسی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، دادگاه استیناف مصر در جلسه ای حکم اعدام ۱۴۹ نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر را لغو کرد.

این افراد به دلیل دست داشتن در حوادث «کرداسه» به اعدام محکوم شده بودند. به موجب دستور دادگاه استیناف مصر، این افراد بار دیگر محاکمه خواهند شد.

نیروهای امنیتی مصر در پی برکناری محمد مرسی رئیس جمهور وابسته به اخوان المسلمین در سال ۲۰۱۳ تاکنون بسیاری از طرفداران و اعضای اخوان المسلمین را بازداشت کرد. بسیاری از این افراد به زندان و اعدام محکوم شدند. دولت مصر در حال حاضر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی معرفی کرده است.