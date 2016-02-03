افرادی را انتخاب کنیم که اقتدار کشور را زیر سوال نبرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جوشقانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در یادواره شهدای فرهنگی استان کرمانشاه که در محل مجتمع خدماتی رفاهی بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به ساحت وجودی شهدا گفت: شهدای فرهنگی علم و عمل را همراه هم داشته و همواره در مسیر الهی گام برمی داشتند.

وی با بیان اینکه معلمان مکتب آل محمدی راستگوترین و پاکترین افراد بشریت هستند، افزود: از منظر امام کاظم (ع) ۴ علم برای ما ضرورت دارد و ۱۷۰ شهید فرهنگی ما متصف به این چهار علم بودند.

این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: مشکلات ما همه ناشی از دور شدن از خداست، اما می توان در محافلی چون محافل شهدا خدا را از نزدیک احساس کنیم.



جوشقانی با بیان اینکه خداوند عزت آفرین و شوکت آفرین است، اظهار داشت: قدرت های استکباری که تا دیروز پشت سر صدام بودند امروز در مقابل ما سر میز مذاکره می نشیند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی خدا با کسی باشد، آن فرد به قدرت مطلق تبدیل خواهد شد و داستان ابراهیم خلیل الله نمونه ای بارز از این خدایاری است.

جوشقانی ادامه داد: هم اکنون رزمندگان مستعد و قدرتمند ما روز به روز در حال فتح قله های افتخار هستند و اصلا از نظر نظامی هیچ کشوری در منطقه با ما قابل مقایسه نیست.

این استاد حوز علمیه قم کسب پیروزی ها و موفقیت های کشور را در نتیجه ایمان به خدا و رهبری امام (ره) به عنوان ابرمرد تاریخ اسلام دانست.

وی با اشاره زرادخانه های موشکی ایران در عمق ۵۰۰ متری زمین گفت: اینها تنها چشمه های کوچکی از قدرت ماست و ما قدرتی بیش از این داریم.

حجت الاسلام جوشقانی بر تقویت این قدرت و قدرت نرم کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هم اکنون نفوذ کلام رهبری در سراسر جهان قابل مشاهده است.

وی بر طی طریق کردن در مسیر شهدا برای تقویت روز افزون این قدرت تاکید کرد و گفت: ما بدهکار شهدا، رزمندگان و جانبازان هستیم و همه هدف شهدا و محور اصلی آنها ولایت و ولایت مداری بود.

استاد حوزه علمیه قم اشاره ای نیز به جنگ های پیش از دفاع مقدس در مرزهای ایران داشت و افزود: تنها جنگی که هیچ قسمتی از ایران جدا نشد همین ۸ سال دفاع مقدس بود.

جوشقانی بر تقویت روز افزون قدرت نرم ایران تاکید کرد و گفت: ما باید به عنوان قلب خاورمیانه که خود موقعیت استراتژیکی در جهان دارد از قدرت بالایی در عرصه های مختلف خصوصا قدرت نرم برخوردار باشیم تا بتوانیم بر جهان تاثیر بگذاریم.

وی همچنین با تاکید بر تقویت داخلی کشور گفت:‌ما نعمت های فروانی در کشور داریم و توطئه های فراوانی نیز در طول انقلاب نسبت به ما صورت گرفته است اما ما توانسته ایم با تکیه بر توان داخلی خود بر آنها فایق آییم.

جوشقانی بار دیگر بر ولایت مداری تاکید کرد و آن را یکی از مهمترین اصول تثبیت انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: ما باید به سمت ایجاد تمدن اسلامی و رسیدن به آن آرمان شهر یعنی ظهور امام زمان حرکت کنیم.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: چه در مجلس شورای اسلامی و چه خبرگان کسانی را می خواهیم که مملکت را به آسانی نفروشند و ما باید کسانی را انتخاب کنیم که اقتدار کشور ما را که اروپاییان و آمریکایی ها به آن اذعان دارند زیر سوال نبرند و به آرمان های امام برسیم.

جوشقانی با بیان اینکه در دنیا امام (ره) را در راس ویژگی هایش به سلطه ستیزی و استکبار ستیزی می شناسند، افزود: اینکه می گویند امام با شعار مرگ بر آمریکا مخالف بود درست نیست چرا که در تمام سیره امام مرگ بر آمریکا بسیار به چشم می خورد و امام مخالف ۱۰۰ درصد سلطه و استکبار بود.

