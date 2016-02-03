تکنولوژی شکل سطحی از مطالعه به وجود آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد هرمزگان، سیدرضا هاشمی در نشست تخصصی بررسی علل کاهش مطالعه در جامعه گفت: تکنولوژی راه های جدیدی ایجاد کرده و شکل سطحی از مطالعه به وجود آورده است.

این کارشناس تصریح کرد: وقتی تورم بالا باشد اولین چیزی که از سبد خانواده ها حذف می شود اقلام فرهنگی است و با توجه به اینکه عمده ترین مصرف کننده اقلام فرهنگی، طبقه متوسط است وقتی این قشر از جامعه درگیر حاشیه های زندگی شود، سبد فرهنگی آن خالی می شود.

هاشمی زاده در ادامه ممیزی شدید را نیز از علل اصلی بی رغبتی مردم به کتاب دانست و گفت: وقتی علاقه ها پوشش داده نشود دلسردی به دنبال خواهد داشت و انگیزه برای خرید یا خواندن کتاب از بین می رود.

موسی جاودان دکترای روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان در این میزگرد گفت: حذف کتاب از سبد خانواده پیامدهای سنگینی مانند افزایش آسیب های اجتماعی را در پی دارد و می توان با ترویج مطالعه کتاب مانع به وجود آمدن هزینه های سنگین تر شد.

وی عنوان کرد: دنیای مجازی، اینترنت، ماهواره ها و تلویزیون جای کتاب را گرفته است و متاسفانه دیگر مردم فرصتی برای مطالعه کتاب ندارند.

جاودان همچنین با تاکید بر تاثیر مسائل اجتماعی و اقتصادی بر کاهش مطالعه خاطرنشان کرد: طبیعی است که یک کودک کار و یا خانواده ای که درگیر تامین معیشت خود هستند مطالعه نمی کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قشم و جامعه شناس نیز در این میزگرد فرهنگی اظهار داشت: برای اینکه این آسیب رفع شود باید هم دولت و هم مردم در هر دو بخش این رابطه رویکرد نشان دهند یا به اصطلاح جامعه شناسی تفسیرگرا تفسیر و فهمشان از کتاب و مطالعه تفسیر شود، خیلی کم پیش می آید که ما کتاب را به خاطر لذت از خود کتاب بخوانیم.

مصطفی عبدی عنوان کرد: بحران دیگری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که متاسفانه برخی برای داشتن یک ژست روشنفکرانه و تنها برای نمایش یک سری کتاب ها را تهیه و شاید مطالعه کنند و از برخی کتاب ها برای کسب نشان فرهیختگی استفاده می کنند.