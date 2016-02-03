روحانی: تروریسم خطری برای همگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان، به اجرای رسمی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد و گفت: باید با بهره گیری از فرصتهای پسابرجام و پساتحریم، سطح همکاری های دو کشور را ارتقاء داد، بویژه اینکه آلمان در دوره ای نخستین شریک تجاری ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است.

رییس جمهور با تاکید بر ضرورت پایه گذاری و برنامه ریزی یک همکاری و فعالیت مشترک بلند مدت میان تهران و برلین، تصریح کرد: ایران با برخی از کشورها در مسیر امضا و اجرای قرارداد همکاری راهبردی مشترک قرار داشته و با شماری دیگری از کشورها نیز درباره نقشه راه همکاری های بلند مدت، توافق کرده است.

روحانی اظهارداشت: فرصت های همکاری های مشترک در بخش های مختلف از جمله صنعت، معدن، انرژی و خطوط ریلی و گردشگری فراهم است و آلمان در این حوزه ها می تواند مشارکت فعالتری داشته باشد.

رییس جمهور با اشاره به نقش مثبت و سازنده آلمان در روند مذاکرات هسته ای تاکید کرد: اجرای دقیق و سریع برجام به سود همه طرف ها است و در همین عرصه باید تلاش کرد تا پایه های این توافق هر چه بیشتر مستحکم شود.

روحانی گفت: برجام به عنوان الگویی موفق، فضای بسیار خوبی را در عرصه بین المللی برای تعامل و گفت وگو در خصوص سایر موضوعات ایجاد کرده است و باید تلاش کنیم معادله برد – برد را برای حل و فصل سایر مسایل منطقه نیز بکار گیریم.

رییس جمهور اظهارداشت: ایران و آلمان علاوه بر تلاش برای ارتقاء روابط دوجانبه می توانند در مسیر حل مشکلات منطقه ای و بین المللی بویژه مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح و ثبات در منطقه همکاری کنند.

روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه" باید جلوی انتقال منابع مالی و تسلیحاتی به تروریسم سد شود"، تصریح کرد:تروریسم خطری جدی و مقابله با آن نیز ضروری است؛ بویژه اینکه حوادث ماه های گذشته نشان داد که تروریسم خطری برای همگان و از جمله اتحادیه اروپا است.

وزیر خارجه آلمان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه فصل تازه ای در روابط اتحادیه اروپا و آلمان با اجرای رسمی برجام آغاز شده است، گفت: برلین مصمم به گسترش روابط با تهران در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و دانشگاهی است.

"فرانک والتر اشتاین مایر" با اشاره به دو دیدارش از تهران طی یک دوره سه ماهه، از آن به عنوان نشانه ای از علاقه مندی برلین به توسعه همه جانبه روابطش با تهران نام برد و گفت: روابط دو کشور طی این دوره زمانی با یک جهش مواجه بوده و عمده شرکتهای بزرگ آلمانی مایل به حضور در بازار ایران برای سرمایه گذاری و همکاری های مشترک هستند.

وزیر خارجه آلمان اظهارداشت: طی سال گذشته میلادی ۱۰ هیات بزرگ سیاسی و اقتصادی آلمان از جمهوری اسلامی ایران دیدار و با شرکای خود گفت وگو و مذاکره کرده اند و هم اکنون نیز ۸ هیات بزرگ دیگر اقتصادی در صف سفر به تهران هستند و این سفرها راه را برای سرمایه گذاری مشترک می گشاید.

وی همچنین به موضوع تروریسم و ضرورت مبارزه همگانی با آن اشاره کرد و گفت: باید برای حل مساله تروریسم، زمینه های رشد و نمو این پدیده شوم را خشک کنیم که مقابله با افراط گرایی در منطقه یکی از این زمینه ها است.