به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در بهار امسال گزارش داد. برهمین اساس، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۳۴.۵ که نسبت به فصل قبل ۱.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۱ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهارفصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرم تورم سالانه) برابر با ۸.۳ درصد است.

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات نیز حاکی از آن است که شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۹.۶ است که نسبت به فصل قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.۳ درصد می‌باشد.

شاخص گروه خدمات هتل و رستوران در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۳۱.۸ است که نسبت به فصل قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴.۶ درصد می‌باشد.

در همین حال، شاخص گروه خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۴.۶ است که نسبت به فصل قبل ۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۲.۵ درصد می‌باشد.

شاخص گروه خدمات واسطه‌گریهای مالی (بیمه) در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۰.۸ است که نسبت به فصل قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶ درصد می باشد.

البته شاخص گروه خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۵.۹ است که نسبت به فصل قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.۹ درصد می‌باشد.

شاخص گروه خدمات آموزشی در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۱.۸ است که نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ توم سالانه) نیز برابر با ۶.۷ درصد می‌باشد.

شاخص گروه خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۶.۹ است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.۴ درصد است.

شاخص گروه خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در فصل بهار سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۸.۲ است که نسبت به فصل قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶ درصد می‌باشد.