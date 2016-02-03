انهدام پهپاد در مرزهای عربستان/ حمله به پایگاه سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در ادامه نبرد با مزدوران عربستان سعودی یک فروند پهپاد را در منطقه مرزی «حرض» منهدم کردند.

ارتش یمن همچنین پایگاه سعودی «الفریضه» در منطقه مرزی جیزان را هدف حملات توپخانه ای خود قرار داد. این عملیات باعث شد نظامیان سعودی به همراه تجهیزاتشان پا به فرار بگذارند.

تجاوز عربستان سعودی به یمن با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی از ششم فروردین آغاز شده است. هجمه غیر انسانی سعودی ها تاکنون شهادت بیش از ۷ هزار شهروند یمنی را در پی داشته است.