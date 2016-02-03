  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

اخبار امنیتی یمن؛

انهدام پهپاد در مرزهای عربستان/ حمله به پایگاه سعودی

انهدام پهپاد در مرزهای عربستان/ حمله به پایگاه سعودی

انهدام یک فروند پهپاد در مرزهای عربستان و حمله ارتش یمن به یک پایگاه سعودی از تازه ترین اخبار امنیتی یمن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در ادامه نبرد با مزدوران عربستان سعودی یک فروند پهپاد را در منطقه مرزی «حرض» منهدم کردند.

ارتش یمن همچنین پایگاه سعودی «الفریضه» در منطقه مرزی جیزان را هدف حملات توپخانه ای خود قرار داد. این عملیات باعث شد نظامیان سعودی به همراه تجهیزاتشان پا به فرار بگذارند.

تجاوز عربستان سعودی به یمن با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی از ششم فروردین آغاز شده است. هجمه غیر انسانی سعودی ها تاکنون شهادت بیش از ۷ هزار شهروند یمنی را در پی داشته است.

کد مطلب 3041123
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها