مدیریت جامع آبخیزداری در پنج کلان حوزه کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز گرشاسبی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی معاون آبخیزداری منطقه سه سازمان جنگل‌ها در گفتگو با خبرنگاران، مدیریت جامع آبخیزداری را از طرح‌های مهم بیان کرد و با اشاره به اینکه طرح جامع آبخیزداری در برنامه ششم در پنج کلان حوزه آبخیز کشور اجرا می‌شود گفت: در حال حاضر این طرح در حوزه آبخیز حبل رود شامل یک‌میلیون ۲۰۰ هزار هکتار و در استان کرمانشاه، یزد و سیستان و بلوچستان اجراشده است.

وی ادامه داد: همچنین طرح جامع آبخیزداری در کارون بزرگ با هفت استان و در اترک با سه استان نیز اجراشده است ولی در برنامه ششم قرار شد در پنج کلان حوزه با همکاری سه وزارتخانه دیگر اجرایی شود و این طرح در حوزه آبخیز کارون، اترک، سپیدرود و زاینده‌رود، کرخه اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از وجود دام مازاد در عرصه‌ها بابیان اینکه طبق برآورد میزان جریمه و خسارات ناشی از دام مازاد به عرصه‌ها سه هزار میلیارد تومان است، شمار دام‌های مجاز در مراتع را ۳۶ میلیون رأس اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۸۳ میلیون رأس دام در عرصه‌های طبیعی وجود دارد و برای دام مجاز ۱۶ میلیارد تومان پروانه چرا اخذ می‌شود.

وی طرح شبکه جامع نظارت را از طرح‌ها برشمرد و گفت: چهار هزار نفر در این شبکه بکار گیری می‌شود که سالانه ۶۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد اما در عوض ۳۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی خواهد شد.

گرشاسبی، آبخیزداری را نیاز کشور بیان کرد و گفت: طرح‌های آبخیزداری باید با مشارکت ۱۰۰ درصدی مردم اجرا شود.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع، برداشت غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی را آر مشکلات بیان کرد و گفت: سالانه ۱۱ تا ۱۳ میلیارد مترمکعب بیش‌ازحد سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌کنیم.

وی میزان سفرهای آب زیرزمینی را ۵۰۰ میلیارد تومان و با بیان اینکه از سال ۵۰ به بعد روند استفاده غیرمجاز وزیادخوری از سفره های زیرزمینی بیشتر شده است، نبود آینده‌نگری در نگاه مردم و دولت از یکسو و توسعه کشاورزی را از جمله دلایلی دانست که باعث شده تا روند برداشت‌های غیرمجاز را افزایش داده است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و کشاورزی ادامه داد: اگر ما آینده‌نگری و نگاه جامعی نداشته باشیم، وضعیت بحرانی سخت قابل‌مهار است.

گردهمایی معاونان آبخیزداری منطقه سه کشور یک روزه است.