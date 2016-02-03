به گزارش خبرنگار مهر، محمد خراسانی زاده سخنگوی سومین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۴ بهمن در نشست خبری این نمایشگاه که در محل خبرگزاری فارس برگزار شد، با یادآوری برگزاری دوره اول این نمایشگاه در هفته آخر بهمن ۱۳۹۱ و با حضور ۱۸۰ غرفه در مصلای تهران و دومین دوره آن در هفته اول شهریور در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران، از برگزاری سومین دوره این نمایشگاه در همین محل و از ۲۲ تا ۲۷ بهمن خبر داد.

به گفته وی، این مکان به صورت رایگان از سوی شهرداری تهران در اختیار ستاد برگزاری سومین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

خراسانی زاده با اشاره به ارائه ۵۰۰ درخواست از سوی شرکت های مختلف برای حضور در این نمایشگاه از پاسخ مثبت به ۳۰۰ تقاضا و جانمایی شرکت های پذیرفته شده در محل برگزاری نمایشگاه خبر داد و با اشاره به اینکه برگزارکننده این دوره از نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی هم سازمان مردم‌نهاد فضای مجازی «سراج» است، بخش های مختلف این نمایشگاه را به ترتیب زیر برشمرد: ۱- رسانه های برخط که ۵۰ درصد فضای نمایشگاه به آنها اختصاص یافته، ۲- نشر دیجیتال با تلفن همراه که ۲۰ درصد فضای نمایشگاه در اختیار آنها است، ۳- بازی و پویانمایی که ۱۰ درصد فضای این نمایشگاه به آنها اختصاص یافته و ۴- فناوری اطلاعات که ۵ درصد از فضای نمایشگاه در اختیار آنها است.

سخنگوی سومین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی همچنین از برپایی غرفه زیارت مجازی با محوریت پیاده روی های اربعین و حرم امام رضا(ع)، غرفه ارتقاء سواد مجازی و بخش کودک و نوجوان، به عنوان بخش های جمعی در این دوره از نمایشگاه یاد شده خبر داد و یادآور شد: در بخشی از نمایشگاه، نمایشگرهایی با انحناهای لازم حرم امام حسین(ع) را به صورت ۱۳۵ درجه به معرض دید علاقه‌مندان خواهند رساند.

به گفته وی، در سومین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی نشست ها و کارگاه های تخصصی آموزشی هم در کنار جلسات متعدد رونمایی از محصولات دیجیتال برگزار خواهد شد.

خراسانی زاده با اشاره به فعالیت ۶ کمیته تخصصی در ستاد برگزاری نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی از آغاز به کار کلینیک ترک اعتیاد مجازی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: چنانچه استقبال لازم از این کلینیک صورت گیرد، امکان ادامه فعالیت آن بعد از پایان نمایشگاه هم وجود دارد.

سخنگوی سومین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از غرفه های این دوره از نمایشگاه های دیجیتال انقلاب اسلامی در اختیار فعالان حوزه های مرتبط از شهرستان های مختلف کشور به غیر از تهران است، تفاوت ماهوی نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی را با دیگر نمایشگاه های دیجیتال که در کشور برگزار می شود، همانند فرق جشنواره فیلم عمار با جشنواره فیلم فجر ذکر کرد.

وی همچنین از برگزاری آئین افتتاحیه این نمایشگاه در ساعت ۳ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۲ بهمن خبر داد و با اشاره به دعوتی که از مسئولان مختلف برای حضور در این مراسم صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد که آنها در این آئین حضور پیدا کنند.

خراسانی زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این نمایشگاه برنامه ای هم برای توسعه فعالیت های انقلاب اسلامی در حوزه دیجیتال دارد یا خیر؟ توضیح داد: محدودیت های سازمان سراج زیاد است و از سوی دیگر حجم فعالیت ها در حوزه فضای مجازی بسیار بالا، با این وجود این نمایشگاه خود بستری است حمایتی برای معرفی فعالیت های دیجیتال در حوزه انقلاب اسلامی.

سخنگوی سومین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی در خصوص نحوه انتخاب شرکت کنندگان در این نمایشگاه، تسریع در ثبت نام‌ها از سوی شرکت‌کنندگان، بالا بودن کیفیت محصولات متقاضیان شرکت در نمایشگاه و دادن فضا به رسانه های مرتبط با انقلاب اسلامی را که در دوره های قبل این نمایشگاه حضور نداشتند، اولویت های جانمایی این نمایشگاه ذکر کرد.

وی با توجه به در پیش بودن این انتخابات گفت: ما هیچ برنامه ای از قبل تعیین شده برای این قبیل فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی نداریم، اما بدیهی است در صورت استقبال شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه، امکان گفتگوی رودرروی نامزدهای این انتخابات با مردم وجود دارد.

خراسانی زاده همچنین در خصوص شائبه ها پیرامون مایل نبودن مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد در همکاری با مسئولان برگزاری نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی، آن را رد کرد و اظهار داشت: ما جلسات مستمری با دوستانمان داشته و داریم که نتایج خوبی هم به دنبال داشته است. ما همچنین از این بابت که نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال امسال برگزار نمی شود، متاسف هستیم.

سخنگوی سومین نمایشگاه دیجیتال انقلاب اسلامی از معرفی غرفه های برتر در آئین اختتامیه این نمایشگاه در روز ۲۷ بهمن خبر داد.