استفاده یکسان کاندیداهای خبرگان اصفهان از امکانات صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از كمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان اصفهان، رسول زرگرپور در اولین جلسه كمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری كه با حضور مدیركل دادگستری استان، مدیركل صداوسیمای مركز اصفهان، رئیس هیئت نظارت استان و رئیس ستاد انتخابات استان برگزار شد، اظهار داشت: این كمیسیون به منظور تضمین برخورداری یكسان نامزدهای خبرگان از امكانات دولتی و بازرسی و كنترل نحوه تبلیغات نامزدها برگزار شد.

وی به مفاد قانوتی تبلیغات انتخاباتی خبرگان رهبری اشاره و تصریح كرد: بر اساس ماده ۲۱ قانون انتخابات، برنامه های تبلیغاتی رادیو و تلویزیون نامزدهای انتخابات خبرگان باید قبل از پخش، ضبط شود و مورد تایید كمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری استان قرار گیرد.

استاندار اصفهان افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون تبلیغات خبرگان رهبری، نامزدهای انتخاباتی خبرگان كه صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و از طرف وزارت كشور اعلام شده، هر یك حق دارند به طور مساوی از امكانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مركز استان استفاده کنند.

وی به ماده ۲۳ این قانون اشاره كرد و اظهار داشت: پس از انتشار رسمی اسامی نامزدها، فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی آنان ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

استاندار اصفهان یادآور شد: مطابق ماده ۲۴، نامزدهای خبرگان، با هر سمتی كه داشته باشند به طور یكسان مشمول این مقررات بوده و نباید تحت هیج عنوان، بیش از آنچه توسط كمیسیون بازرسی تبلیغات تعیین شده، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و صدا و سیما نیز نباید از هنگام انتشار پذیرش نامزدی تا تعیین نتیجه برنامه های دیگر آنها را پخش كند.

زرگرپور در بیان ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان افزود: استفاده از وسایل، كاركنان و سایر امكانات دولتی و موسسات و شركتهای وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی، جایگاه های خطابه نماز جمعه، دانشگاه ها و شهرداری ها و كلیه دستگاه هایی كه از بودجه عمومی كشور به هر مقدار استفاده می کنند برای تبلیغات كلیه نامزدهای خبرگان اكیدا ممنوع است.

وی با بیان اینكه هرگونه سوء استفاده تبلیغاتی یا تخلف از مقررات قانونی، در كمیسیون بازرسی تبلیغات استان مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: در صورت اثبات تخلف، مراتب رسماً توسط رئیس كمیسیون به نامزد مربوطه ابلاغ و در موارد ممكن همه آثار تخلف جمع آوری و محو شده و نامزد مربوطه نیز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیری از ادامـه آن است ضمناً یك نسخه از اخطار مـزبـور همزمان بـه اطلاع مراجع نظارتی می رسد.

شایان ذكر است در این جلسه مراسم قرعه كشی زمان و ساعت ضبط و پخش برنامه های نامزدهای مجلس خبرگان رهبری در استان انجام شد.

همچنین در این جلسه مدیركل صدا و سیما از نحوه تبلیغات و قوانین مربوطه، مدیركل دادگستری استان و رئیس دفتر هئیت نظارت و بازرسی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان و رئیس ستاد انتخابات نیز گزارشی را به جلسه ارائه کردند.