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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶

مدیر شیلات استان همدان:

۸۰۰ تن گوشت ماهی از همدان به خارج کشور صادر شد

۸۰۰ تن گوشت ماهی از همدان به خارج کشور صادر شد

همدان- مدیر شیلات و امور آبزیان استان همدان گفت: ۸۰۰ تن گوشت ماهی در ۱۰ ماه نخست امسال از استان همدان به خارج کشور صادر شده است.

علی دولو در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این صادرات باواسطه صورت گرفته است، بیان کرد: استان همدان ۸۰۰ تن گوشت ماهی به خارج از کشور صادر کرده است.

مدیرشیلات و امور آبزیان استان همدان بابیان اینکه برای توسعه کار برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است، گفت: طبق پیش بینی های انجام شده تا پایان سال ۵ هزار تن ماهی در استان همدان تولید خواهد شد.

دولو بابیان اینکه برنامه ریزی های لازم برای تولید پنج هزار و ۵۰۰ تن ماهی نیز در سال ۹۵ انجام شده است، افزود: این کار نیازمند تسریع صدور مجوزها توسط سازمان های مربوطه است.

وی بابیان اینکه استان همدان رتبه ۱۱ کشور در تولید ماهی را دارد، بیان داشت: سرانه مصرف ماهی در استان همدان ۷ کیلوگرم و سرانه مصرف در کشور ۹ و دو دهم کیلوگرم است.

مدیرشیلات و امور آبزیان استان همدان بابیان اینکه ۷۱۱ واحد پرورش ماهی در استان همدان وجود دارد، ادامه داد: ۴۴ کارگاه در استان همدان مشغول تولید ماهی های زینتی هستند.

دولو با بیان اینکه طبق پیش بیی های انجام شده ۳میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه ماهی توسط این کارگاه ها تولید خواهد شد، گفت: در ۱۰ ماه نخست سال ۴۵۰ نفر آموزش در راستای افزایش مصرف سرانه ماهی ویژه بانوان انجام شده است.

وی به افتتاح دو مرکز پرورش ماهی در شهرستان های ملایر و نهاوند در دهه فجر اشاره کرد و گفت: مرکز پرورش ماهی قزل آلا در ملایر ۱۳ بهمن ماه افتتاح شده است.

مدیرشیلات و امور آبزیان استان همدان بابیان اینکه مرکز پرورش ماهی نهاوند نیز در هفته آینده افتتاح خواهد شد، بیان کرد: ظرفیت این دو مرکز برای استان همدان ۱۰۰ تن است.

دولو بابیان اینکه این دو مرکز برای ۱۰ نفر اشتغال زایی خواهد کرد، بیان داشت: میزان سرمایه گذاری این دو مرکز پرورش ماهی ۹۰۰ میلیون تومان است.

کد مطلب 3041135

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