۸۰۰ تن گوشت ماهی از همدان به خارج کشور صادر شد

علی دولو در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این صادرات باواسطه صورت گرفته است، بیان کرد: استان همدان ۸۰۰ تن گوشت ماهی به خارج از کشور صادر کرده است.

مدیرشیلات و امور آبزیان استان همدان بابیان اینکه برای توسعه کار برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است، گفت: طبق پیش بینی های انجام شده تا پایان سال ۵ هزار تن ماهی در استان همدان تولید خواهد شد.

دولو بابیان اینکه برنامه ریزی های لازم برای تولید پنج هزار و ۵۰۰ تن ماهی نیز در سال ۹۵ انجام شده است، افزود: این کار نیازمند تسریع صدور مجوزها توسط سازمان های مربوطه است.

وی بابیان اینکه استان همدان رتبه ۱۱ کشور در تولید ماهی را دارد، بیان داشت: سرانه مصرف ماهی در استان همدان ۷ کیلوگرم و سرانه مصرف در کشور ۹ و دو دهم کیلوگرم است.

مدیرشیلات و امور آبزیان استان همدان بابیان اینکه ۷۱۱ واحد پرورش ماهی در استان همدان وجود دارد، ادامه داد: ۴۴ کارگاه در استان همدان مشغول تولید ماهی های زینتی هستند.

دولو با بیان اینکه طبق پیش بیی های انجام شده ۳میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه ماهی توسط این کارگاه ها تولید خواهد شد، گفت: در ۱۰ ماه نخست سال ۴۵۰ نفر آموزش در راستای افزایش مصرف سرانه ماهی ویژه بانوان انجام شده است.

وی به افتتاح دو مرکز پرورش ماهی در شهرستان های ملایر و نهاوند در دهه فجر اشاره کرد و گفت: مرکز پرورش ماهی قزل آلا در ملایر ۱۳ بهمن ماه افتتاح شده است.

مدیرشیلات و امور آبزیان استان همدان بابیان اینکه مرکز پرورش ماهی نهاوند نیز در هفته آینده افتتاح خواهد شد، بیان کرد: ظرفیت این دو مرکز برای استان همدان ۱۰۰ تن است.

دولو بابیان اینکه این دو مرکز برای ۱۰ نفر اشتغال زایی خواهد کرد، بیان داشت: میزان سرمایه گذاری این دو مرکز پرورش ماهی ۹۰۰ میلیون تومان است.