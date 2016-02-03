همایش مجمع عالی بسیج رسانه سپاه قدس گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج رسانه سپاه قدس گیلان، صبح چهارشنبه در همایش مجمع عالی بسیج رسانه سپاه قدس گیلان اظهار کرد: امروز استکبار جهانی از حوزه تخصصی رسانه وارد عمل شده و می خواهد با نفوذ از این طریق، غیرت و بصیرت را از آحاد مردم بگیرد.

محسن جعفری با بیان اینکه دشمن به دلیل نا امیدی از گزینه نظامی تلاش دارد که از حوزه فرهنگ نفوذ کند، تصریح کرد: رسانه های دشمن به دنبال آن هستند که با تکنیک های رسانه ای، یاس را به مردم القا کرده و آنها را از شرکت در انتخابات منصرف کند.

وی تاکید کرد: در این برهه وظیفه رسانه های داخلی مقابله با حرکات رسانه ای دشمن بوده و با ایجاد شور و شعور، مردم را به پای صندوق های رای بیاوریم.

مسئول بسیج رسانه سپاه قدس گیلان، اثرگذاری، رعایت خطوط قرمز و پشتیبانی از ولی فقیه را از ویژگی های رسانه خوب برشمرد و گفت: باید مراقب باشیم که در زمین حریف بازی نکنیم.

جعفری افزود: امروز غرب بر خلاف ادعای دموکراسی رسانه ای، در حال پیاده سازی الیگارشی رسانه ای است و با این حال رسانه های ایران را محکوم به سانسور می کند.

مسئول بسیج رسانه سپاه قدس گیلان ادامه داد: دشمن از طریق رسانه به خصوص رسانه ای مثل تلگرام به دنبال عادی سازی برخی از مسائل، ایجاد شبهات و ناکار آمد جلوه دادن نظام است.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از محقق شدن اهداف دشمن، خاطرنشان کرد: رسانه ها باید با ایفای نقش خطیر خود که همان ایجاد امیدواری و بصیرت است، مردم را برای مشارکت حداکثری در تمام حوزه های نظام ترغیب کنند.

جعفری همچنین با تسلیت به مناسبت شهادت هفتمین شهید مدافع حرم در گیلان اعلام کرد: مراسم خاکسپاری این شهید متعاقبا اعلام می شود.

در ادامه این همایش روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل منطقه اظهار کرد: جنگی که در سوریه آغاز شد، یک جنگ تمام عیار رسانه ای بود و رسانه ها پیشقراول اتفاقات سوریه بودند.

حسن شمشادی ادامه داد: رسانه های کشورهای متحد در برابر بشار اسد با توسل به تکنیک های شایعه سازی و جریان سازی جوی را به وجود آوردند که تمام توجه ها به سوریه و اتفاقاتی که در آن رخ می داد جلب شده بود و در این میان اتفاقاتی مثل حوادث غزه و اخبار مربوط به جنایات صهونیست ها از دیدها غافل مانده بود.

وی افزود: وقتی چنین بمباران اطلاعاتی رخ می دهد، بدون شک اتفاقات چیزی غیر از واقعیت جلوه داده می شوند مثلا جمعیت چند صد نفری را تظاهرات میلیونی نشان می دادند و با هشتگ سازی، کشته سازی و دروغ نمایی که تاکتیک های آشنا در فتنه ۸۸ است، سعی در نشان دادن ماجرا به صورت بسیار وسیعتر از آنچه که بود به دنیا داشتند.

این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: کار به جایی رسید که در مرداد ۹۱ همه رسانه ها اعلام کردند که دمشق سقوط کرده در حالیکه افرادی مثل من که در این شهر حضور داشتیم، می دانستیم که این اخبار صحت ندارد.

شمشادی با تاکید بر نقش رسانه ها در جریان سازی گفت: رسانه به عنوان یک ابزار قدرتمند، توانایی انجام سخت ترین و پیچیده ترین کارها را دارد ولی اصحاب رسانه باید به این قدرت واقف بوده و از آن نهایت بهره را در مسیر درست ببرند.