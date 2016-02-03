اولین جشنواره ملی هوانوردی در شهرستان سیمرغ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خسروی دبیر برگزاری این جشنواره پیش از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه این مراسم اظهار داشت: ایده برگزاری این جشنواره با تلفیقی از ایدههای فنآوران جوان پارک علم و فناوری مازندران و صنعت هوانوردی با همکاری دانشگاه علمی کاربردی سکان سیمرغ همراه با گرامیداشت یاد شهیدان کشوری، ذبیحی و صمصام طور. شکل گرفت.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی سکان سیمرغ، با اشاره به دوران پساتحریم، عنوان کرد: با توجه به اینکه پس از لغو تحریمها به اولین چیزی که پرداخته شد، خرید هواپیماست، کشور ما به بیش از ۱۲ هزار متخصص نیاز دارد که در حال حاضر فقط از ۱.۳ این ظرفیت بهرهمند هستیم.
خسروی از اهداف جشنواره نام برد و گفت: برگزاری همایش فرصتهای کسبوکار هوانوردی مازندران، نمایشگاه دستاوردهای صنعت هوانوردی، تجلیل از خلبانان شهید استان مازندران، نمایش عملیات پروازی و فن بازار هوانوردی از اهداف مهم اولین جشنواره ملی هوانوردی سیمرغ بشمار میرود.
دبیر اولین جشنواره ملی هوانوردی مازندران، تصریح کرد: یکی از مهمترین رکنی که جشنواره به آن پرداخته است، تبیین مسائل علمی و کارآفرینانه باهدف راهاندازی کسبوکار هوانوردی است.
وی ادامه داد: در فن بازار صنعت هوانوردی بیش از ۱۰ طرح نوآورانه هوانوردی، آماده تجاریسازی است که سرمایهگذاران میتوانند در زمینههای سرمایهگذاری از این طرحها استفاده کنند.
اولین جشنواره ملی هوانوردی در شهرستان سیمرغ از ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۹۴ در حال برگزاری است.
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